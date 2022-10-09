تغريم مانشستر سيتي

دوليه

غُرّم نادي مانشستر سيتي بمبلغ وقدره 260 ألف جنيه (نحو 293 ألف دولار) لاقتحام أنصاره الملعب بعد تفوُّقه على ليفربول وتتويجه بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في مايوالماضي.

وانهمرت الجماهير على أرضية ملعب «الاتحاد» بعد أن نجح سيتي في قلب تأخره 0-2 إلى فوز 3-2 على آستون فيلا ما سمح له بالتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة ليحسم اللقب في صالحه. وعلى إثرها، تعرَّض روبن أولسن حارس مرمى فيلا لاعتداء خلال الفوضى في حين انهارت العارضة من أحد طرفيها تحت وطأة الأنصار.

وذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان «أقر النادي بالإخفاق في التأكد من أن جمهوره، وكل من يزعم بأنه من المشجعين أو المنتمين، تصرفوا بشكل منضبط وامتنعوا عن اتباع سلوك عنيف أو للتهديد أثناء التعدي على أرض الملعب عقب صفارة النهاية». وشهدت الأسابيع الأخيرة من موسم 2021-2022 ظاهرة اقتحام الملاعب في الدوري الإنكليزي. إذ كان إيفرتون قد تعرض الشهر الماضي لغرامة قدرها 300 ألف

جنيه عندما نزل مشجعوه إلى أرض الملعب في نهاية مباراة فريقهم ضد كريستال بالاس

عندما ضمن «توفيز» البقاء ضمن أندية النخبة.

