أي لائحة احتراف.. سنطبق؟

محلية

ما زالت الاندية تنتظر أن تصلها لائحة احتراف هيئة الرياضة الجديدة «لنك» لكي تقرأها وتعرف مدى إمكانية تطبيقها وتقييمها اذا كانت ايجابية وتدعم ألعابهم؟ أم انها ستؤدي الى مشكلات بين اللاعبين وبين الالعاب الاخرى؟ حيث من الواضح انّ اللائحة فُصِّلت لكرة القدم أكثر من أي لعبة أخرى؟ وهذا ما قرأته وسمعته واتصل علي بعض المهتمين يستوضحون رأيي باللائحة التي لم نستطع قراءتها الى الآن..؟ وبعضهم انتقدها بشدة وانهم مستاؤون من الكثير من بنودها التي ستخلق لهم مشكلات بين اللاعبين خصوصا في قيمة المكافأة...؟ ولكن يقال ان إحدى الجرائد نشرتها حصريا وقرأها البعض واستغربوا من أخطائها رغم - ما يقولون - إنها موجودة ونُقِّحت أكثر من مرة بواسطة مختصين وخبراء وقانونيين منذ وقت طويل ولكنها رأت النور قبل اسبوع فقط (فجأة). وهنا لدي سؤال لمن يضع مثل هذه اللوائح: من هو المسؤول عن وضع لائحة الاحتراف الرياضي؟ هل هي هيئة الرياضة؟ ام اتحاد اللعبة؟ ام اللجنة الاولمبية؟ ام الاندية؟.. اتمنى ان يستطيع اي قيادي بهذه الهيئات الاجابة عن هذا السؤال؟ وهل اذا صدرت من هيئة الرياضة تكون ملزمة؟ ولا تكون تدخلاً في شؤونها الرياضية وعلاقتها مع لاعبيها؟ وسؤال آخر لاتحاد القدم «المعين» وهيئة الرياضة: اي اللائحتين يفترض على النادي ان يطبقها؟ هل التي صدرت من الاتحاد عند بداية الموسم؟ أم من هيئة الرياضة التي لم ترسل اللائحة إلى الاندية (الى ساعة كتابة هذه المقالة).. ؟ طبعا لتعلم كل القيادات الرياضية بالبلد أن افشل نظام احترافي في العالم هو أن تحترف الاندية بواسطة أموال الدولة (احتراف حكومي) واعتقد الامثلة كثيرة سواء دوليا أو عربياً أو خليجياً؟ فالاندية التي تحترف هي بمثابة شركات خاصة وليست حكومية؟ كنت اتمنى ان افهم ما هو تعريف «الاحتراف الرياضي بدولة الكويت»؟ وان لا يدمجوا مفهوم المكافآت نظير ان يلعب اللاعب في وقت فراغه مع ان يكون اللاعب موظفاً لدى النادي الذي يلعب فيه بناء على عقد ليس لهيئة الرياضة دخل فيه ولكن بمراقبة ورعاية اتحاد اللعبة.. إلخ. للاسف الإصلاح الذي نرى بعضا من آثاره في البلاد أعتقد أنه بعيد عن الوضع الرياضي جدا جدا جدا.. اذا كنا نستطيع أن نضع مفهوما خاصا للكويتيين للاحتراف الرياضي.. واتمنى ان يقرأ المسؤولون عن قصة تاريخ بدء الاحتراف الرياضي والذي كان من بدء الدورات الاولمبية القديمة.. إلخ «إذا ما قرأت فهذي مو مشكلتي» فللموضوع تكملة قريبا.. والله من وراء القصد.

