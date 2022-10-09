دحام قاد النصر لتجاوز الجهراء

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تغلب النصر على مضيفه الجهراء 2-1 بصعوبة في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس الجمعة على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز التي شهدت أول من أمس أيضاً فوز الفحيحيل على التضامن بنتيجة 2-0. وكانت الجولة افتتحت الخميس بتعادل مخيب للعربي مع الساحل 0-0. في المباراة الأولى، تقدم الجهراء أولاً في الدقيقة 21 بهدف طلال العجمي الذي احتاج فيه الحكم سعد الفضلي لتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتأكيده. وفي الشوط الثاني نجح النصر في العودة عبر المتألق محمد دحام الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 60 بعد أن استقبل تمريرة دينيس سيسوجو وسددها على يمين الحارس بدر الصعنون. وأضاف دحام الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة وسددها على يسار الحارس. ورفع النصر رصيده إلى 8 نقاط، مقابل 6 للجهراء.وفي المباراة الثانية، سجل التونسي يوسف بن سودة (39)، والكونغولي فابريس نيغوما (45+1) هدفي الفحيحيل الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، في حين تجمد رصيد التضامن عند 5 نقاط.

