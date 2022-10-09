ساندي: أضعنا فرصة الفوز

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أكد مدرب الجهراء السلوفيني ساندي ان فريقه اضاع فرصة الفوز أمام النصر بعد ان اهدر فرص تعزيز هدف التقدم. ولفت ساندي إلى ان الأداء في الشوط الثاني جاء متراجعا، وسط تأثر الفريق ببعض الظروف التي مرت عليه قبل مواجهة النصر، في اشارة إلى الغيابات الكثيرة التي عانى منها الجهراء. وأضاف ساندي ان تجاوز الخسارة، والعمل على العودة إلى طريق الفوز، هو الهدف المقبل. من جانبه، أكد المدرب المساعد لفريق النصر مساعد العنزي ان الثقة كانت كبيرة في لاعبي فريقه، رغم التأخر في نتيجة المباراة. وقال العنزي إن الجهراء تمكن من فرص قليلة تحقيق التقدم في الشوط الأول، مشيرا إلى ان الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد المشعان، توقع سيناريو الشوط الثاني، مطالبا اللاعبين بعدم استعجال الفوز. واضاف ان سيناريو المباراة، مضى كما توقع الجهاز الفني لتكون المحصلة في النهاية 3 نقاط مستحقة.

