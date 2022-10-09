خسارة «أزرق الناشئين» أمام السعودية

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فقد «أزرق الناشئين» أمل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 لتحت 17 عاماً بخسارته أمام نظيره السعودي 1-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات. وسجل نواف البشري هدفي السعودية في الدقيقتين 20 و29، في حين أحرز أحمد بودي (48) هدف الكويت. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز الهند على ميانمار 4-1 على نفس الملعب. ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الهند، مقابل 6 نقاط للأزرق، في حين ما زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.

