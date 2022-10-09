كاظمة تصدَّر مجموعته في «السلة العربية» والجهراء حقَّق فوزه الثاني

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تصدر كاظمة فرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال المقامة حاليا في البلاد بمشاركة 16 فريقا وذلك بعد فوزه الثالث على حساب منافسه السد القطري بنتيجة 90 - 71 في المباراة التي أقيمت أول من أمس على صالة نادي الكويت بعد أداء قوي من لاعبي البرتقالي، فيما أحرز الجهراء انتصاره الثاني بالبطولة، وجاء على حساب نظيره وداد بوفاريك الجزائري بنتيجة 75 - 63 في المباراة التي أقيمت في الصالة ذاتها ضمن منافسات المجموعة الرابعة بعد أن قدم أبناء الجهراء مباراة جيدة دفاعا وهجوما.وفي باقي مباريات الأول من أمس تمكن نادي الرياضي اللبناني من تحقيق فوزه الثاني في البطولة على حساب الميناء اليمني بنتيجة كبيرة 103 - 54 في المجموعة الثانية والتي شهدت مواصلة حامل لقب البطولة الأهلي المصري عروضه المميزة بالبطولة بفوزه العريض على نظيره الغرافة القطري 108 - 59.وتفوق نادي بيروت اللبناني على منافسه دجلة الجامعة العراقي بواقع 84 - 80 ضمن المجموعة الرابعة بعد مباراة قوية من الجانبين في حين فاز أهلي بنغازي الليبي على نظيره أهلي حلب السوري بنتيجة 79 – 71 ضمن المجموعة الأولى ليحتل الفائز المركز الثالث.ويبدأ الدور الثاني (دور الـ16) يوم غد إذ سيلتقي أبطال المجموعات مع أصحاب المركز الرابع وأصحاب المركز الثاني مع نظرائهم من المركز الثالث بالمجموعات وستلعب بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

