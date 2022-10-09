القادسية تفوَّق كعادته في «السباحة العامة»

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حقق القادسية لقب البطولة العامة للسباحة لفئة العمومي للسنة الرابعة على التوالي وهي البطولة التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت على مدار 4 أيام على مجمع أحـواض عبدالله الدخيل للسباحة بنادي كاظمة، وجـاء تفوق القادسية بفضـل تـألـق سـبـاحـيـه سـواء عـلـى مـسـتـوى السباقات الفردية أو التتابع المتنوعة واحرازهم الـعـديـد مـن الميداليات الـمـخـتـلـفـة الـتـي وصلت الى 23 ذهبية و4 فضيات و8 برونزيات منحت الأصفر صدارة جدول الترتيب العام للبطولة برصيد 635 نقطة، وحل الكويت فـي الـمـركـز الـثـانـي بـفـارق 79 نقطة فـيـمـا جـاء النادي البحري فـي الـمـركـز الثالث برصيد 543 نقطة. وسار صغار الأصفر تحت 10 سنوات على نهج كبارهم فحصدوا 5 ذهبيات و7 برونزيات محتلين صدارة ترتيب جدول الفرق برصيد 213 نقطة . بدوره أعرب مدير الألعاب المائية بنادي القادسية فيصل أبوالحسن عن سعادته بتحقيق اللقب مهديا هذا الانجاز إلى مجلس ادارة نادي الـقـادسيـة برئاسة الشيخ خـالـد الـفـهـد ونـائـبـه الشيخ فهد طلال الفهد وجماهير القادسية، مثنياً على الاهتمام والدعم المتواصل من قبل امـيـن السـر الـعـام ومدير عام الألعاب المائية حسن أبوالحسن. وأشاد أبو الحسن بالمستويات المميزة والرائعة الـتـي قـدمـهـا سـبـاحـو الأصـفـر فـي مـخـتـلـف السباقات، مؤكداً أنهم كانوا على قدر المسؤولية وحـسـمـوا لـقـب الـبـطـولـة عـن جـدارة واستحقاق بـدلـيـل تـصـدرهـم جـدول تـرتـيـب الـبـطـولـة منذ انطلاقتها في يومها الأول وإلى ختامها مساء الأول من أمس.

