الهملان للهيئة: حلوا مجلسنا

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دعا رئيس نادي برقان هملان الهملان الهيئة العامة للرياضة إلى تطبيق القانون واعتبار مجلس إدارة النادي منحلًا وفقًا للبند الثاني من المادة 45 من النظام الأساسي. كما طالب الهملان الهيئة بالإيعاز إلى اللجنة الانتخابية بالنادي لدعوة الجمعية العمومية لاختيار 5 أعضاء لادارة النادي حتى موعد الانتخابات القادمة. وقل الهملان ان البند الثالث من المادة 45 من النظام الأساسي ينص على أن يعتبر مجلس الإدارة منحلًا في حالة «إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية»، وهذا ما حدث لمجلس إدارة النادي الذي كان آخر اجتماع له بتاريخ 27 يونيو الماضي. وأوضح: «تعمد امين السر العام في النادي إبطال اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم 4 سبتمبر الماضي، ونسي انه لم يتبقَ سوى 10 ايام على انتهاء مدة ثلاثة الأشهر، ثم دعا الى اجتماع طارئ واخطأ في اجراءات هذا الاجتماع لتنتهي المهلة في 27 سبتمبر، ويصبح المجلس منحلًا بقوة القانون». ووجه الهملان حديثة إلى الاتحادات الرياضية، قائلًا: «انوه على جميع الاتحادات عدم تسجيل او شطب او اصدار بطاقات للاعبين او الإداريين او المدربين إلى حين اختيار 5 اعضاء من الجمعية العمومية لادارة النادي». كما دعا القنوات الاخبارية الرياضية والبرامج التلفزيونية الرياضية إلى تحري الدقة في أي خبر يخص النادي سواءً تعيين مدربين او اداريين او التعاقد مع لاعبين» لان مجلس الادارة لم يجتمع منذ 3 اشهر ليوافق على أي قرار بهذا الخصوص».