برونزية للعنزي في «بيروت الدولية للتايكوندو»

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نال لاعب منتخب التايكوندو عثمان العنزي أول من أمس ميدالية برونزية في فئة الأشبال تحت وزن 49 كيلو غراما في أول أيام بطولة بيروت الدولية المفتوحة السنوية الرابعة المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة “ G2”. وقال رئيس اتحاد اللعبة ورئيس الوفد الكويتي هاني المرشاد إن “اللاعبين الكويتيين يشاركون من الاتحاد والأندية في بطولة بيروت بفئات الرجال والناشئين والشباب”.ويضم الوفد المدربين وليد المرشاد ومنيف الديحاني وأربعة لاعبين عن فئة الرجال هم يوسف القلاف تحت وزن 54 كيلو غراما وسعود العازمي تحت وزن 54 كيلو غراما وعبدالله الإبراهيم تحت وزن 58 كيلو غراما وحسين بوفتين تحت 63 كيلو غراما.كما يضم الوفد من فئة الناشئين تحت 17 سنة اللاعب خالد المطيري تحت وزن 45 كيلو غراما وعن فئة الأشبال تحت 14 سنة اللاعبين عثمان العنزي تحت وزن 49 كيلو غراما ويوسف الشمري تحت وزن 53 كيلو غراما.