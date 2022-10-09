«الرياضات البحرية» يستضيف الماراثون الخليجي

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي عن اقامة بطولة الخليج للدراجات المائية «الماراثون» وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة .وقال الزنكي في تصريح صحافي ان البطولة ستقام على شاطئ مارينا كرينست يوم 21 الشهر الحالي، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 4 فئات وهي الجالس للمحترفين والجالس للمبتدئين اضافة إلى فئة سبارك والواقف للأشبال .وذكر الزنكي ان المشاركة للكبار من عمر 15 وما فوق أما الأشبال من عمر 8 سنوات إلى 15 عاماً، متمنياً ان تنال البطولة إعجاب محبي الرياضات البحرية وان تظهر بشكل لائق يليق بسمعة النادي الذي حقق العديد من الميداليات المختلفة، وشاكراً الهيئة العامة للرياضة على رعايتها للبطولة واهتمامها الكبير بالرياضات البحرية.