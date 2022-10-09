الأهلي يواجه المنستيري.. والزمالك يستضيف فلامبو

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يخوض الأهلي والزمالك اليوم الأحد مباراتي الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا حيث يحل الأحمر ضيفا على الاتحاد المنستيري التونسي بينما يستضيف الأبيض فريق فلامبو البوروندي. وأعفي الأهلي من خوض الدور التمهيدي وصعد مباشرة لدور الـ32 بينما لعب الزمالك أمام إيليكت التشادي وهزمه 4 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. الأهلي يسعى في المباراة الرسمية الأولى لجهازه الفني الجديد بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في لقاء العودة بمصر. وشهدت القائمة التي سافرت الى تونس غياب رامي ربيعة بسبب الإيقاف واستبعاد كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد أشرف، مصطفى سعد، زياد طارق، ومحمد محمود لأسباب فنية ومحمد فخري، بيرسي تاو، وعمار حمدي للإصابة ومحمود كهربا، وصلاح محسن بسبب عدم قيدهما. ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي وأليو ديانغ وعمرو السولية وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف. أما الزمالك فيحتفظ بجهازه الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي حقق معه لقبي الدوري ونسخة الموسم الماضي من كأس مصر. ويأمل الزمالك في حسم الأمور مبكرا خاصة وأن مباراة الإياب ستقام في مصر أيضا بناء على اتفاق بين الناديين. ومن المنتظر أن يدفع فيريرا بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وعمر جابر وأحمد أبو الفتوح وإمام عاشور وزكريا الوردي وزيزو وإسماعيل نداي ونيمار وسيف الدين الجزيري.