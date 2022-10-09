قراءة «مستجدة» في الخطاب «التاريخي»

الاخيرة

أتى في الخطاب التاريخيّ لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد ما يأتي: «لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله» و«ولانكاد ننتهي من أزمة حتى ندخل في أخرى وهذا نذير من النذر» والتحذير من «ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية» مضيفا سموه «لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في خيارات مجلس الأمة القادم باختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة» والتحذير من العودة للممارسات الضارة «لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حال عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث» انتهى.

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وكالعادة أمام النُّصوص تختلف أحياناً التفاسير لمعنى النَّص ومن ذلك: هل الالتزام بعدم التدخل في الانتخابات العامة وانتخابات رئاسة ولجان مجلس الأمة هو التزام مقتصر على «الحكم»؟ وهو ما طُبِّق تماما بعدم السماح بالمال السياسي والتعيينات والترقيات... إلخ، وفي ذلك تطابق تام مع نصوص الدستور التي تحث على فصل السلطات وعلى أنّ القيادة السياسية هي الأب والمرجع والحكم لكل السلطات وعلى مسافة واحدة منها..

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أم أنَّ ذلك التزام مسبق على «الحكومة القادمة» رغم أنَّ الدستور أعطى الوزراء حق المشاركة في انتخابات الرئاسة واللجان؟ وهل الالتزام «مؤقت» ومقتصر فقط على تلك الحكومة تحديدا بسبب الظروف التي أحاطت بالانتخابات العامة وانتخابات مجلس الأمة في الماضي القريب ولإظهار حسن النوايا لبداية جديدة يتم من خلالها تعديل المسار ولا يشمل بالتبعية الحكومات اللاحقة؟ أم أنّه التزام «دائم» مما قد يحوج لتعديل دستوري يتواكب معه؟ أو التزام حكم تمَّ تطبيقه وليس التزاماً على الحكومة؟

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آخر محطة:

إنْ كان المرجَّح أنّ الالتزام معنيّةٌ به فقط «الحكومة القادمة»، فالأفضل للحكومة أنْ تعلن أنَّها لن تصوّت في انتخابات الرئاسة واللجان، التزاماً بما جاء في الخطاب التاريخي، وبذا تحفظ حقَّها في التصويت بأيّ انتخابات لاحقة، تطبيقا لمواد الدستور بعد أنْ تغيَّر المسار وانتفت الظروف التي أوجبت ذلك الخيار... والله أعلم!

