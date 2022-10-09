معرض الرياض الدولي للكتاب يختتم برقمين قياسيين في «غينيس»

الاخيرة

اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب أمس بعد عشرة أيام حافلة بالأنشطة المبهرة وفعاليات شكلت حدثا مهما في المشهد الثقافي العربي وسط إقبال جماهيري واسع جدا، جعله يحتل موقعه بجدارة كأحد أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، ومشاركة أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.

وسجل معرض الرياض الدولى للكتاب 2022 رقمين قياسيين فى موسوعة غينيس للأرقام القياسية تمثّلا فى أكبر كلمة مكونة مما يزيد على 7000 كتاب شكّلت فى مجموعها كلمة «ترجم»، إضافة إلى أكبر كتاب منبثق فى العالم. وقد تسلّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة شهادتي التسجيل بحضور المحكم الرسمى لغينيس وجمع من الشخصيات الثقافية والأدبية.

وقد تم تصميم أكبر كلمة مكونة من الكتب بهدف تسليط الضوء على أهمية الترجمة فى مد الجسور بين الدول والحضارات، وتفعيل التبادل الثقافى العالمى، حيث جاءت هذه الكلمة العملاقة على أربعة حروف منفصلة، واستخدم فى تجسيدها 7191 كتاباً وهى حصيلة كتب مبادرة «ترجم» التى أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة فى وقتٍ سابق.

فى حين اختير الرقم القياسى «أكبر كتاب منبثق» لتأكيد أهمية وجود الكتب فى حياة الأطفال، ويعكس الكتاب العرضة السعودية؛ «أحد عناصر قائمة التراث الثقافى العالمى غير المادى فى اليونسكو» وذلك احتفاءً بتراث المملكة، والتاريخ السعودى، والاعتزاز به عالمياً.

ويتكون الكتاب من خمس صفحات منبثقة موجهة للأطفال، وهو من تأليف الكاتبة فاطمة يعقوب خوجة، ورسمته الرسامة ندى عبدالعزيز الموسى، ويتناول العرضة السعودية بدايتها، وسبب تأديتها، والأزياء التى يرتديها مؤدوها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فيها.

