كازاخستان: الكويتيون مُعفوْنَ من تأشيرات السفر

وطن النهار

وصف سفير كازاخستان لدى البلاد عظمات بيريباي العلاقات بين بلاده والكويت بأنها في تطوّر ملحوظ، وتوقّع أن تستمر على هذا النهج من خلال تكثيف تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في السفارة: أن الكويتيين معفيون من تأشيرة الدخول الى بلاده، حيث بإمكان المواطن أن يبقى هناك 30 يوماً متواصلاً، مشيراً إلى وجود 3 رحلات مباشرة بين الكويت وكازاخستان وهناك نية لرفعها الى نحو 6 رحلات بالاسبوع.

وأوضح أن «الرحلات المباشرة ساهمت في زيادة التبادل التجاري، وتحديداً في اللحوم»، مؤكداً أنه «يوجد رغبة كبيرة من قبل رجال الاعمال ومستثمرين كويتيين لاقامة مشاريع في بلادنا، كما توجد رغبة من مستثمرين كازاخستانيين لتنفيذ مشاريع في الكويت»، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري سيرتفع بشكل ملحوظ، ولكن ليس بشكل كبير»، مؤكداً أنه «في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري الى 800 ألف دولار، ليرتفع بعد 8 اشهر فقط إلى 3 ملايين دولار».

وتمنى السفير أن يكون هناك تعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك المجال الطبي نظراً للمستوى العالمي الذي يتمتّع به الأطباء الكازاخستانيون.

أضاف: «توجد في العاصمة مقر منظمة الأمن الغذائي لمنظمة الدول الإسلامية، وهي على استعداد لتلبية مطالب جميع الدول الإسلامية».

وأضاف ان هناك اصلاحات في بلاده تتضمن اعادة تـفـعـيـل جميع مـؤسـسـات الدولـة والمـجـتـمـع الشـعـبـي وكـذلك تـنـفـيذ التـحـديـث السـيـاسـي وفـقـاً للصيـغـة الأسـاسـيـة «رئـيـس قـوي - بـرلـمـان نـافـذ - حـكـومـة خـاضـعـة للمُـسـاءلـة»، فضلا عن اعـتـمـاد على الفـوائـد الدسـتـوريـة لاقـتـصـار ولايـة رئـيـس كـازاخـسـتـان على فـتـرة واحـدة ومـدتـهـا 7 سـنـوات دون أن يـكـون لـه الحـق في إعـادة إنـتـخـابـه.

وسلط الضوء على الاصلاحات الدستورية التي تمثلت بتخصيص حـصـة 30% للنـسـاء والشـبـاب في القـوائـم الحـزبـيـة قـبـل الانـتـخـابـات وفي تـوزيـع ولايـة النـواب. تـم تـخـفـيـض عـتـبـة دخـول الأحـزاب السـيـاسـيـة في مـجـلـس النـواب مـن 7 إلى 5% كما تم إدراج في أوراق الاقـتـراع العـمـود الجـديـد هـو «ضـد الجـمـيـع».

