سمو الأمير لنائبه: أنت مكان النفس

الأولى

وصل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى إيطاليا امس، وكان سموه غادر ظهر امس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

ووجّه صاحب السمو حديثه الى سمو نائب الأمير ولي العهد قبيل مغادرته البلاد قائلا: «ما يحتاج نوصيك.. انت مكان النفس.. وفيك الخير والبركة.. والله يوفقك ويعينك.. ويعطيك الصحة والعافية».

من جهته، قال سمو نائب الأمير ولي العهد: «أوامرك منفذة طال عمرك.. كل الامور تحت تصرف سموك.. لا نتصرف ولا نقرر أي شيء إلا معروض على سموك وبموافقة سموك.. كل ما في خاطرك وبالك سينفذ حسب الأوامر اللي تصدر منكم.. ما نتعدى طال عمرك أوامرك».

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بعث برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:

يطيب لي بكل المحبة والتقدير أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني الأخوية والقلبية بمناسبة الذكرى الثانية لتوليكم ولاية العهد، مشيدا في هذه المناسبة الغالية على الجميع بما اتسمت به مسيرتكم الحافلة بالعطاء من معاني التفاني والإخلاص في خدمة وطننا العزيز مما أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناءنا، سائلين المولى تعالى أن يمتع سموكم بموفور الصحة وتمام العافية ويحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطانا جميعا لخدمة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي ويبارك بجميع الجهود لتحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار. وتقبلوا سموكم خالص التقدير.

وقد تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد هذا نصها:

تلقيت ببالغ التقدير والامتنان كتاب سموكم الذي ضمنتموه تهانيكم القلبية بمناسبة الذكرى الثانية لنيلنا الثقة السامية من لدن مقامكم الكريم وتولينا ولاية العهد، وإنني لأغتنم هذه المناسبة لأعرب لسموكم عن بالغ تقديري واعتزازي بكم قائدا حكيما لمسيرة الخير والرخاء لوطننا العزيز مجددا العهد لسموكم حفظكم الله ورعاكم ببذل قصارى جهودنا وكل ما في وسعنا لتحقيق ما تتطلعون إليه سموكم من تطور وازدهار لوطننا الغالي وعيش كريم لأبنائه المخلصين.

كما أتضرع إلى الله في علاه أن يحفظكم بعنايته ويحيطكم برعايته ويديم عليكم الصحة والعافية ويديمكم فخرا وذخرا لنا ولشعب الكويت الكريم وأن يجعل هذا الوطن سخاء رخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم.

مع بالغ تقديري لسموكم. وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة بمناسبة مرور عامين على توليه منصب ولاية العهد من كل من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.

كما تلقى سموه رسائل تهنئة مماثلة من كبار المسؤولين والشيوخ أعربوا فيها عن صادق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الميمونة سائلين المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد على دروب الخير خطاه لما فيه رفعة وتقدم وازدهار وطننا الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد. وقد بعث سمو ولي العهد رسائل جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من تهان ودية ودعوات صادقة سائلا المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة النهضة والبناء لكويتنا الغالية تحت راية قائد مسيرتنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.