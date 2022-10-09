الأحد 09 أكتوبر 2022 ,14 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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جريدة النهار
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وطن النهار
وطن النهار
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مال وأعمال
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دندرة
تساؤل: متى يكون عندنا أول روبوت كويتي؟! الجواب: عندما تتوقف التعيينات والترقيات البراشوتية!
دندرجي
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