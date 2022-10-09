تأجيل «الانعقاد» أسبوعاً

الأولى

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر الى صباح يوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022 وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور.

الى ذلك توصل نواب الاغلبية الاصلاحية الى توافق أولي على اسماء الراغبين في الترشح للجان بحيث يكون الاختيار اما بالتزكية او الالتزام بانتخاب مرشحيهم في حال دخل معهم نواب اخرون بالمنافسة، في حين ترك عدد من المقاعد لبعض اللجان ليتسنى لبقية النواب الدخول فيها.

ولم يتطرق الاجتماع لمنصب نائب الرئيس وان اكدت كتلة الخمسة ان اصواتها ستكون للنائب د. حسن جوهر.

وعلى عكس ما راج قبيل الاجتماع التنسيقي للنواب بشأن عضوية اللجان البرلمانية من انه موسع وللجميع، لم يتلق بعض النواب وخاصة العنصرين النسائيين دعوة للحضور من قبل النائب د. حمد المطر مستضيف الاجتماع في ديوانه.

واستنكرت النائب عالية الخالد الاجتماع التنسيقي النيابي

32 حضروا

حامد البذالي، يوسف البذالي، سعود العصفور، أسامة الشاهين، مرزوق الحبيني، حمد المدلج، ثامر السويط، عمار العجمي، ماجد المطيري، عبدالكريم الكندري، فيصل الكندري، الصيفي الصيفي، عبدالله الأنبعي، محمد هايف، مبارك الطشة، حمد العبيد، عبدالله جاسم المضف، عبدالوهاب العيسى، بدر الملا، خالد العميرة، عادل الدمخي، محمد المطير، مهند الساير، محمد الحويلة، محمد المهان، شعيب شعبان، عبدالعزيز الصقعبي، اسامة الزيد، فلاح الهاجري، حمدان العازمي، عبدالله فهاد، حمد المطر.

9 نواب.. لا دعوة!

عبيد الوسمي، عالية الخالد، جنان بوشهري، خليل الصالح، خليل أبل، أحمد لاري، سعد الخنفور، هاني شمس، وصالح عاشور.

17 لم يحضروا

أحمد السعدون، حسن جوهر، مبارك الحجرف، خالد المونس، شعيب المويزري، خليل الصالح، خليل أبل، هاني شمس، أحمد لاري، جنان بوشهري، عالية الخالد، عبيد الوسمي، سعد الخنفور، صالح عاشور، عيسى الكندري، مهلهل المضف، وفارس العتيبي.

نص المادة 106

تنص المادة 106 من الدستور على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا يحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد.