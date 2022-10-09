السفارة المصرية كرّمت 56 شخصية

وطن النهار

احتفلت السفارة المصرية ببدء الموسم الثقافي وتكريم كوكبة من المبدعين تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم وأيضا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

بدأ الاحتفال بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسي الانصاري وعدد كبير من أستاذة الجامعة والكتاب الرواد في مجال الفكر والادب والفنون التشكيلة مع حضور مشترك من أبناء الجالية المصرية مع اشقائهم من الكويت.

وألقى السفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى الكويت كلمة اكد فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وقال ان هذه الأيام تمر بذكريات الفخر والعزة ليس فقط لمصر وانما للأمة العربية قاطبة التي سطرت بتلاحمها وتعاونها أعظم البطولات العسكرية في العصر الحديث نصر السادس من أكتوبر. وأشار قائلا ان تلك المناسبة تأتي مع الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمعلم تقديرا لمكانة المعلم نبراس التنوير وعصب نهضة الأوطان ورفعة مكانته. وأضاف إذ نستدعى اليوم ذكرى النصر وبهجة الاحتفال نسعد بتكريم كوكبة ممن بذلوا الجهد فاستحقوا الثناء والتكريم والشكر لعطائهم وإسهاماتهم في شتى المجالات العلمية والأدبية والثقافية.

من جهته تحدث د. حمد القحطاني أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت عن تلاحم القوى العسكرية بين مصر والكويت في حرب أكتوبر بلواء اليرموك الكويتي المشارك في حرب 67 وحرب أكتوبر المجيدة.

وتحدث د. عبد الله الهاجري عميد كلية الآداب جامعة الكويت عن أهمية الثقافة المصرية في نشر الوعى الثقافي والفني خارج حدود الوطن وذلك من خلال الأنشطة التي نشاهدها داخل دولة الكويت وأشاد قائلا ان مصر والكويت وطن واحد بثقافة مشتركة. على هامش الحفل تم افتتاح المعرض المصاحب للحفل ( معرض تناغم) للفنانة سهير هاشم وشاركت بعدد 25 لوحة فنية تناولت مراحل التشكيل المختلفة وتنوعت في أعمالها الفنية على الرموز التشكيلية والمزج اللوني في العناصر الفنية وأشاد الجمهور والحاضرون بالابداع التشكيلي للفنانة. وقد تم تكريم 22 شخصية كويتية من المبدعين المفكرين في شتى المجالات و20 شخصية مصرية من أبناء الجالية المقيمين بالكويت و14 معلما مصريا في يوم المعلم العالمي.

