«طلابة».. نائب الرئيس

آراء

انتخابات 2020 كانت تحمل عنوان الرئيس، يعني من سيكون رئيس مجلس الأمة؟ وعشنا بين «حاني وماني» وصيحة ودندرة انت مع منو وراح تصوت حق منو للرئاسة؟

أما انتخابات 2022 وبعد إعلان نتائجها، رأينا أن أغلب الفائزين بالانتخابات أعلنوا أن صوتهم للرئاسة سيكون للنائب أحمد السعدون والمؤشرات تتجه الى تزكيته رئيسا للمجلس، والآن طلعت لنا سالفة نائب الرئيس حيث إن بعض النواب أعلنوا عن نيتهم لخوض انتخابات نائب الرئيس وهذا حق مشروع لأي نائب يرى في نفسه أن بإمكانه أن يقدم وينجز ولديه المؤهلات التي تتلاءم مع منصب نائب الرئيس.

رأينا البعض بوسائل التواصل الاجتماعي وصارت عندنا «لوية ودندرة» مرة ثانية فلان مايصلح وعِلّان هو الأفضل، هذا فيه ومافيه، وهذا يصلح وذاك مايصلح.

أرى أن كل من أعلن عن ترشيح نفسه لهذا المنصب يستحقه حيث إن كلاً منهم يتمتع بشخصية قادرة على ملء هذا المنصب ويملك قدرا كافيا من الوطنية والقدرة على التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، واني ارى أنه لايجوز لاي شخص أن يقرر أن هذا يصلح وذاك مايصلح، فالقرار سيكون لأعضاء مجلس الامة، وهذه الديمقراطية يجب أن نرتضي برأي وقرار الاغلبية.

نحن نعيش مرحلة جميلة من العمل والتطوير ومكافحة الفساد واعطاء كل ذي حق حقه ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا هو عنوان الحكومة المستقيلة و القادمة معا، فهي بحاجة إلى مجلس متعاون ومنسجم ليضع يده بيد الحكومة للعمل والانجاز وملاحقة مافاتنا من عمل وتطوير ووضع قطار التنمية على طريق التنمية والتطوير.

هذه دعوة واضحة لأعضاء مجلس الامة الذين ابارك لهم ثقة الشعب الكويتي للتعاون والاتفاق على من سيتولى منصب نائب الرئيس سواء بالتزكية او الانتخابات بعيدا عن «الدندرة» والقيل والقال.

حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

