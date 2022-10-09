القرارات القيادية المهمة

آراء

اليوم وبعد ان اختار الشعب اعضاء مجلس الأمة واختارت الحكومة أعضاءها يزداد الحماس عند الجميع ترقبا لما سيأتي من إنجازات تدفع بعجلة التقدم والازدهار الى الامام، وكمْ نتمنى أن ننطلق مهما كانت الوجوه لان مجموعة صغيرة لن تكبح الشغف في التقدم نحو مستقبل نراه أكثر جمالا وازدهارا، لذا برأيي يجب أن نفتح صفحة جديدة خالية من أي تأزيم والتركيز في المرحلة القادمة على رؤية «كويت جديدة» والتي تشكل الاطار العام للصورة المستقبلية للوطن ومن هذه الرؤية تنطلق خارطة العمل يوقع عليها كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ويلتف حولها الجميع وتُحدد النظم والآليات التي تضمن تحقيقها، رؤية يجب أن تُدرس في المدارس وتُدشن حملات ضخمة على جميع المحاور والمستويات بهدف تطبيع هذه الرؤية وتفرعات أعمالها كي يشعر كل منا كبيرا وصغيرا بمسؤولية إتجاه مستقبل الوطن، وبلا شك سيكون النجاح مرهونا بفريق قيادي سيقودنا الى المحطات والاهداف التي رُسمت في خارطة الطريق وهم من سيطبقون وبكل حزم النظم والآليات وهم من يحددون المسؤوليات ويحاسبون كل من يتقاعس عن القيام بواجبه، وأكرر نحن اليوم في سباق الانجازات ولا نملك الوقت للمجاملات والتأزيم، وكما يقال اليد الواحدة لا تصفق فالاستعانة بالخبرات الوطنية لمساندة دفع عجلة التطور أصبح أمرا لا بد منه، لذا يجب على القياديين اليوم وضع فريق متخصص يبحث عن الكفاءات بهدف صناعة جهاز استشاري وطني يعمل يدا بيد مع السلطتين لتأكيد كفاءة الأعمال، فخبراء الوطن لابد بأن يكون لهم بصمة في صناعة الخطة المستقبلية للبلد ومساندة إستراتيجية الكيانات الوطنية الكبرى.

نأخذ نفسا عميقا…

دعوني أوضح أهم القرارات القيادية اليوم وألخصها في أربعة محاور:

الأول: التعامل مع رؤية «الكويت الجديدة» بأنها رحلة واضحة المعالم تحدد فيها ماذا سنفعل وإلى أين ستأخذنا، رؤية تُفسر بشكل واضح وتُسوق على الجميع.

ثانيا: تحديد خطط واضحة لتطوير الشباب وفتح الأبواب لخبراء الوطن والعمل على دعم الشركات الوطنية لمساندة اعمال التطوير.

ثالثا: على القياديين تغيير بيئة الاعمال الحالية التي لا تدعم نظام التكامل لفرق العمل وللاسف يحارب الكثير من المسؤولين الشباب والخبراء والشركات الوطنية وتحاربهم بشكل غير مفهوم، لذا يجب خلق بيئة عمل لا تتضارب فيها المصالح وفيها يستوعب القياديون أن صناعة مستقبل الوطن تحتاج الاستعانة بجيش محترف من الأفراد والشركات.

رابعا: رحلة تحقيق الرؤية فيها فرصة ثمينة ليس فقط في تطوير مشاريع البلد بل فرصة لشبابنا بأن يكسب الخبرات ويتطور، وفرصة بأن يسهم خبراؤنا في التوجيه والادارة، وفرصة كبيرة بأن تتطور شركاتنا الوطنية عن طريق الانخراط في مشاريع ترفع من مستواها وقيمتها.

عندما نصمم المستقبل بمنظور أكبر ونبعد قليلا عن التفاصيل نشاهد قيمة التكامل، وكل ما نحتاجه رؤية وقرار وفريق يعمل بكل ولاء وحب لهذا الوطن.

