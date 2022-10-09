محرقة الشيوخ!

آراء

ديمومة الدستور وكيان الدولة وشرعيتها هو من دوام ذرية مبارك في حكم الإمارة وفق المادة 4 من الدستور، فلا كويت دون وجود ذرية مبارك، ولا شرعية دون حكمهم، وهيبتهم من هيبة الدولة، فقد ارتضينا ذلك وفق دستورنا وهو مرجعية علاقتنا بين الحاكم والمحكوم، وبحسن القصد والاجتهاد ارتأى أبو الدستور الشيخ عبدالله السالم أن يكون نظام الحكم ديموقراطياً وفق رؤيته آنذاك، ليكون فيه النواب المنتخبون عوناً لإخوانهم الوزراء لبناء مستقبل الكويت بنظام سياسي قائم على الاحترام والوئام والرقي في الحوار.

إن حسن مقاصد ستينات القرن الماضي في تبني النظام الديموقراطي تتصادم مع الصراعات السياسية ولما آلت إليه الأوضاع من بشاعة في النوايا في يومنا الحاضر، فقد تغيرت الغاية التي جعلتنا نتبنى الديموقراطية لتكون وسيلة لحرق الشيوخ سياسياً وأبطالها نواب ارتضى بعضهم أن يكون أداة بيد من له أجندات ومعارك شخصية مع بعض أحفاد أسد الجزيرة مبارك الكبير وأبو الدستور عبدالله السالم والذين أصبحوا في مرمى نيران غوغائية بعض النواب دون وجه حق، كل ما في الأمر هو أن تطرح استجوابا تلو الاستجواب على وزير شيخ وأن تجمع أكبر عدد من طرح الثقة لتعدمه سياسياً وتنفي مستقبله في تولي الإمارة، فقد أصبح حتى القرار بتأييد الاستجواب وطرح الثقة قبل جلسة الاستجواب أصلاً وسماع ردود الوزير، وذلك يترجم معنى الشخصانية والحقد السياسي في العمل البرلماني.

المخطط في حرق الشيوخ سياسياً من ذرية مبارك ليس وليد اليوم بل ممارسة مستمرة من قبل ذوي الأجندات منذ ثمانينات القرن الماضي فتعلمها «غوغاء القوم» اليوم، فقد صرح أحدهم في برنامج عبر اليوتيوب وعبَّر عن ندمه أن في فترة عضويته خلال الثمانينات بمجلس الأمة، أنهم دخلوا بروح التحدي للمجلس وأن يشرعوا باستجواب العناصر القوية في الحكومة لإسقاط هيبتها وهيبة الدولة واضعاف رئيس الوزراء حينها وولي العهد آنذاك الشيخ سعد العبدالله والتي تكمن باستجواب أعضاء أسرة الحكم، وبنفس هذه الوتيرة والاستراتيجية نرى اليوم تساقط البعض من الصف الثاني من شيوخ ذرية مبارك في المعترك السياسي لغاية في نفس يعقوب من قبل نواب الأدوات والتأزيم، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم التكالب على الشيخ محمد العبدالله المبارك وحرقه سياسياً، وتم اقصاء الشيخ محمد الخالد إلى أن ابتعد من المشهد، وقد آثر الشيخ أحمد المنصور الأحمد والشيخ حمد جابر العلي على نفسيهما وتقدما باستقالتيهما وابتعدا عن المشهد احتجاجاً على تعسف استخدام أداة الاستجواب، وابتعد أيضاً من قبلهم الشيخ ثامر العلي أيضاً، وقبل فترة وجيزة اعتذر سمو الشيخ صباح الخالد عن رئاسة الوزراء بعد وابل من الاستجوابات عليه وعلى حكومته بشكل فج وينم عن الفجور في الخصومة رغم قيادته الناجحة خلال جائحة فيروس «كورونا» وتجنيب البلاد لسيناريوهات كارثية لم تصمد أمامها دول متقدمة كإيطاليا، ولم يكتفِ المؤزمون السياسيون بابعاد هؤلاء الشيوخ ونفي مستقبلهم السياسي، بل أطلقوا أسهمهم اليوم على الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية والحائز على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون بالإضافة لإجادته اللغة الفرنسية، ناهيك عن الشهادات العلمية الأخرى، وقد حصل أيضاً على وسام جوقة برتبة فارس من فرنسا، ومنحه سمو الأمير وسام ذا الوشاح من الدرجة الأولى لما له من اسهامات ديبلوماسية وخاصة لجهوده في حل الأزمة الخليجية، ولا يسع إلا أن نستذكر جهوده في اجلاء الكويتيين خلال أزمة فيروس كورونا، وقد آثر اليوم على نفسه واعتذر عن قبول حقيبة وزارة الخارجية مرة أخرى بسبب ضحالة البيئة السياسية.

ولذلك فإنني أتساءل كمواطن محب لوطني، من له المصلحة باقصاء شباب ذرية مبارك ؟ وهل يقبل الكويتيون ذلك ؟ وهل حرق الشيوخ من الذرية واستجوابهم بشكل عبثي أصبح اصلاحاً سياسياً؟ هل سيتم إعادة النظر بأداة الاستجواب وضوابطها حفاظاً على ما تبقى من رجال ونساء الدولة؟ وبعد ما تغيرت مقاصد الديموقراطية بعد عهد عبدالله السالم وضرب أحفاده وأحفاد مبارك الكبير وجعل البرلمان من أداة بناء إلى أداة هدم، هل من مصلحة الدولة العليا القبول بذلك والاستمرار عليه؟ وما هو مستقبل ذرية مبارك بعد الإطاحة بشبابهم سياسياً؟ وهل من المقبول بعد أن كان بعض النواب يحلمون بمصافحة وزير من ذرية مبارك أصبح اليوم يتكسب على ظهره ويحقق مكاسب انتخابية من خلال استجواب فقير المواد والحجة ليستعرض بذاءة لسانه ويطرح الثقة وينفيه سياسياً؟ فقد أصبح النواب المتمصلحون يتربصون أي فرصة ليسجلوا موقفاً ويتسابقون لفرد عضلاتهم الهلامية ليفاخروا بأنهم أطاحوا بالشيخ الفلاني، فمن ينقذ شباب ذرية مبارك وينصفهم؟ وهل ذهبت الهيبة وانكسرت الشوكة؟ ومن القادم ليتم حرقه؟ حفظ الله الكويت من كل مكروه، وعند الله تجتمع الخصوم.

