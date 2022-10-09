د. حمد الدعيج

آراء

كثيرة هي التجارب وعناوين النجاح في تأثيرها وتأثرها في كثير من النفوس بشكل إيجابي ان تم فهمها وفهم ابعادها ومحتواها، وتطبيق نتائجها وتكوين الخبرات والكم المعرفي.

تحتاج العديد من مؤسسات الدولة لتلك الخبرات والمعرفة في نهوضها وتطوير ادائها لكي نتمكن من الخروج من الحالة البائسة الى رحاب أوسع وزرع الثقة في نفوس المواطنين.

يقول ابوفراس الحمداني:

سيذكرني قومي إذا جد جدهم

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

واصفا نفسه بالقمر وانه لايذكر الا في المواقف الصعبة..

بدرُنا هنا هو الدكتور حمد صالح الدعيج سفير الكويت السابق وقبلها كان رئيسا للمكتب الثقافي الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية هو قيمة أكاديمية وإدارية وعلمية..

تجربة الدكتور حمد في إدارة المكتب الثقافي الكويتي هي تجربة رائدة وفريدة ونوعية مع فهم عميق لطبيعة التعليم العالي والبحث العلمي وأثبت جدارته في تأطير العمل المؤسسي وتبسيط الاجراءات وتسهيل وفهم متطلبات واحتياجات الطلبة وفتح قنوات الاتصال مع الجامعات الاردنية لتذليل العقبات كافة التي تواجه الطلبة.

التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت وفقا للمؤشرات العالمية في مؤخرة الركب، فالتعليم العالي والبحث العلمي في ظل المتغيرات والتحديات القادمة في المنطقة والعالم بحاجة لعقليات مثل عقلية الدكتور حمد الدعيج لانتشال التعليم العالي والبحث العلمي من الانحدار والتدني والتردي والفشل في إدارة ملف البعثات واعتماد الجامعات والعبث في ايقاف والسماح بالتسجيل في الجامعات وخلق حالة من عدم الثقة لدى المواطن مما احدث ارباكا للعديد من الطلبة واولياء امورهم وكذلك الارباك طال الادارات المختصة في وزارة التعليم العالي.

وانا هنا اكتب شهادتي عن الدكتور حمد الدعيج ليست شهادة مجروحة بل هي مشهودة ، ومجهوده يذكر فيشكر.

