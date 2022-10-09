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رأي

مولدُ اليتيمِ الهاشمي


صلَّى عليك اللهُ يا خيرَ الورى
كلُّ القلوبِ بدفئها لكَ دُورُ
أنت الحبيبُ وكلنا لك عاشق
يا أيها المحبوبُ والمبرورُ
يشقى الذي لم يتخذكَ إمامَه
ويفوزُ مَن ولّاكَ وهو فخورُ
صلّى عليك اللهُ في كل الدُنا
في العالمينَ وما حوتهُ بُحورُ
بجلالِ قدرِك آيةٌ قدسيَّةٌ
بجمالِ وجهِكَ أسفرَ الديجورُ
بكمالِ وصفِكَ أُسوةٌ عُلوية
برقيقِ طبعِك غرَّدَ العصفورُ
صلّى عليك اللهُ في ملكوتِهِ
في الأرضِ في الأجرامِ وهي تدورُ
يا أيها المكيُّ والقُرشيُّ يا
مَن للأنامِ مُبَشِّرٌ ونذيرُ
يا صاحب الفُرقانِ أنتَ شفيعُنا
والحوضُ في يومِ القيامِ نميرُ
صلّى عليك اللهُ يا نورَ الهدى
بك عُطِّرَ الريحانُ والكافورُ
والجِذعُ حنَّ إليكَ يا لأنينِه
وارتاحَ لمّا أن حواهُ النورُ
يا سيدَ الأبرارِ يا عَلَمَ الهدى
بك يسعدُ المحزونُ والمكدورُ
صلّى عليك اللهُ يا مددَ الرِضا
وسعى بظلِّ صلاتِكَ التيسيرُ
فاخضرت الدنيا وزان قِطافُها
بك جَورُها وظلامُها مَدحورُ
وجزاكَ ربُّكَ عن جهادِكَ خيرةً
وسَما عَليَّاً سعيُكَ المشكورُ
صلّى عليك اللهُ يا دُرّاً صفا
وحباكَ فضلاً من عُلاهُ كبيرُ
يا أيها المحمودُ في أرجائها
وكساكَ حُسنَ البدرِ وهو مُنيرُ
مِفتاحُ بابِ اللهِ أكرمُ ساجدٍ
أعلى مقامَكَ في السماءِ قديرُ
قد تاهت الأشعارُ حين تشرَّفت
بمديحِ مَنْ لم يَعتريهِ الزورُ
الصادقُ المصدوقُ خيرُ عبادِهِ
به يُستغاثُ إذا ألَمَّ عسيرُ
شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي


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