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مال وأعمال

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الخام إلى 110 دولارات


توالت ردود الأفعال وتوقعات البنوك الاستثمارية بعد قيام تحالف «أوبك+» بتخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وذكر غولدمان ساكس، أن التطورات فيما يتعلّق بالعرض تمهد الطريق لأسعار أعلى في نهاية 2022، وسيرتفع سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل في الربع الأخير من 2022. وتوقع مورغان ستانلي أن خام برنت سيجد طريقه إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول 2023 بعد تحرّك «أوبك+». وقال بنك UBS إنه من المتوقع أن تشهد السوق النفطية مزيدا من التشديد، وسيرتفع سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل خلال الأرباع المقبلة. وعزا UBS ذلك إلى الخفض الأخير لـ «أوبك+» إلى جانب الحظر الأوروبي على واردات الخام الروسي والنهاية المحتملة لسحب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتياطيات النفط الاستراتيجية وتحول الطلب من الغاز إلى النفط المتوقع هذا الشتاء. فيما قال بنك ING Groep NV إن قرار أوبك+ كاف لتغيير التوازن في السوق بشكل كبير العام المقبل، مضيفا أن هناك توجها واضحا لارتفاع سعر خام برنت فوق توقعات البنك السابقة البالغة 97 دولارا للبرميل العام المقبل. وأفادت RBC Capital Markets أنها لا تتوقع تحرير كميات ضخمة جديدة من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية على المدى القريب.


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