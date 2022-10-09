«بوينغ»: قطاع الطيران في الشرق تعافى بأكثر من 90 %

مال وأعمال

قال رئيس شركة بوينغ العالمية، السير مايكل أرثر، لـ «اقتصاد سكاي نيوز عربية» إن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط قد شهد تعافياً كبيراً، مشيراً إلى أن حركة الرحلات الجوية بالمنطقة قد تعافت بنسبة 90 بالمئة، بالمقارنة بما كانت عليه قبل وباء كورونا. وأكد أرثر أن الطلب على السفر في الشرق الأوسط «قوي للغاية»، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على صناعة الطائرات ارتفاعًا قوياً خلال الـ 20 عاماً المقبلة، بعد التعافي الذي شهده القطاع حول العالم عقب تراجع تأثير وباء كورونا. وقال أرثر، إن أسطول الطيران العالمي سيتضاعف على المدى المتوسط والطويل، ما يمثل أبرز التحديات لقطاع صناعة الطائرات، إذ تنمو الطلبيات على الطائرات بوتيرة سريعة.