«برقان» شارك في شهر التوعية بسرطان الثدي

مال وأعمال

أطلق بنك برقان حملته الصحية التوعية خلال أكتوبر للتوعوية بسرطان الثدي. وتستمر لمدة شهر كامل من خلاله أنشطة وفعاليات متنوعة، ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية وبهدف نشر الوعي حول هذا المرض والمساهمة في الوقاية منه.

وقد أُضيء المبنى الرئيسي للبنك باللون «الوردي» تضامناً مع شهر التوعية، ودعماً لجميع النساء المكافحات لهذا المرض في الكويت وحول العالم، حيث يخاطبهن بنك برقان بشكل خاص من خلال تجسيد شعاره الرئيس «أنت دافعنا». ويسعى برقان دائماً للمساهمة بنشر الوعي حول أهم القضايا الصحية بين أفراد المجتمع بشتى الوسائل والطرق، كما يركز خلال أكتوبر على تسليط الضوء على المعلومات والحقائق الأساسية المتعلقة بسرطان الثدي بما في ذلك أنواعه وأعراضه والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة به فضلا عن طرق علاجه والوقاية منه.

وقد صرحت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان، حصة النجادة قائلةً: «نسعى في بنك برقان من خلال هذه الحملة إلى خلق موجة واسعة من الوعي حول أحد أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء، وتوضيح أهم طرق الوقاية منه والحد من مخاطره. كما نحرص على تقديم الدعم المعنوي بكل صوره للمصابات به أثناء مرحلة العلاج والتعافي من خلال مبادراتنا وحملاتنا.»

وأضافت أيضاً: «يهتم البنك بتطوير بيئة داخلية تدعم موظفاتنا خاصة خلال شهر التوعية، وتعزيز جميع الجوانب المتعلقة بصحتهن التي تعد أهم أولوياتنا».

ومن المقرر أن ينظم البنك ورشة عمل توعوية لموظفيه بالتعاون مع مستشفى رويال حياة، تقدمها د. نهى الصالح، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، لتغطية التفاصيل كافة التي يحتاجون إلى معرفتها للوقاية من سرطان الثدي والحد من مخاطره وانتشاره. وسيواصل برقان إحداث تغيير إيجابي من خلال البرامج والمبادرات الاجتماعية والتعليمية والصحية بما يخدم دوره كمؤسسة مالية كويتية رائدة في دعم احتياجات واهتمامات المجتمع.

