صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العالمي سيفقد 4 تريليونات

مال وأعمال

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنَّ الاقتصاد العالمي يواجه بشكل متزايد خطر الركود، وقد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي حتى عام 2026، وهي «انتكاسة هائلة» تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني.

أفادت كبيرة مسؤولي صندوق النقد الدولي في خطاب معد مسبقاً لفعالية عقدها صندوق النقد الدولي في واشنطن أنَّ الوضع «يرجح أن يزداد سوءاً لا أن يتحسن». أشارت إلى حالة انعدام اليقين التي ما تزال «مرتفعة للغاية» بعد الحرب الروسية - الاوكرانية وتفشي الوباء، وحذرت من «إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية».

يأتي حديث غورغييفا قبيل اجتماعات الصندوق السنوية الأسبوع المقبل، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العاصمة الأميركية للبحث عن حلول لتحديات عالمية مثل التضخم المستمر والديون القياسية التي تكافح الدول النامية الناشئة من أجل خدمتها والتغير المناخي والأمن الغذائي.

قالت غورغييفا إنَّ صندوق النقد الدولي يُقدّر أنَّ الدول التي تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين سنويين متتاليين من الركود هذا العام أو العام المقبل. أضافت: «حتى عندما يكون النمو إيجابياً؛ فإنَّه سيبدو وكأنَّه ركود بسبب تراجع الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار».

يتوقَّع الصندوق حالياً نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% فقط في عام 2022 و2.9% في عام 2023. وقالت غورغييفا إنَّ التقديرات الأخيرة سيتم تخفيضها الأسبوع المقبل.

