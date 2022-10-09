«العربية لتكنولوجيات الاتصال» وقَّعت مذكرة مع «رايب أن. سي. سي»

مال وأعمال

وقّعت «منظمة رايب إن سي سي» ممثلة بمديرها التنفيذي هانس بيتر هولن، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ممثلة بمديرها العام المهندس محمد بن عمر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المفوضيين المندوبين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي ينعقد في بوخارست.

وتمثل الاتفاقية دفعة قوية في سبيل توطيد أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المنظمتين من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات والبرامج التدريبية والحملات التوعوية والترويجية حول «الإصدار السادس لعناوين بروتوكول الإنترنت» (IPv6) وحماية امن الشبكات (RPKI)، بما يضمن الارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية لشبكات الإنترنت في البلدان العربية. وحضر حفل التوقيع مجموعة من الشخصيات وأصحاب القرار والوزراء و رؤساء هيئات التنظيم وجامعة الدول العربية وأعضاء الوفود العربية.

وبهذه المناسبة قال المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات: «نحن فخورون بتعاوننا مع منظمة رايب ان سي سي انطلاقاً من إدراكنا بأن شبكات الانترنت وتقنياتها المتقدمة ستسهم في تعزيز المجالات الاقتصادية وقطاعات الأعمال كافة في البلدان العربية حيث نسعى إلى التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة للمساعدة في تطوير البنية التحتية للشبكات في الدول العربية وتزويدها بالخبرات والتقنيات الحديثة. نرحب بمنظمة رايب ان سي سي كعضو في المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية لشبكات الانترنت والاتصالات العربية وستضع الركائز لمرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك».

من جهته، قال بيتر هانز هولين، المدير التنفيذي لمنظمة رايب ان سي سي: «يسرنا أن نسهم بشكل فاعل في دفع جهود تطوير الإنترنت في المنطقة العربية من خلال تقديم الدعم التقني وتوفير الخبرات والتدريب للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، حيث أسهم النمو السريع في التكنولوجيا الرقمية في تعزيز الطلب الهائل على الاتصال بالإنترنت، فضلاً عن دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. ونحن في منظمة «رايب إن.سي.سي» نقوم بدور فاعل في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال الدعم الفني وبناء القدرات ومشاركة الخبرات مع أعضائنا وشركائنا ومجتمعات الانترنت والحكومات والهيئات الناظمة العربية لمساعدتهم على مواكبة التحولات المتسارعة المتسارعة وتلبية احتياجات المستقبل».

