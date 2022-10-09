100 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط

مال وأعمال

نمت التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل متسارع خلال السنوات الثلاث الماضية، أكثر من أي مكان آخر في العالم، مع انتقال 209 ملايين مستهلك للتسوق عبر الإنترنت في ذروة الوباء. الآن، أصبحت عمليات الإغلاق بسبب كوفيد خلفنا، لكن عدد متسوقي التجارة الإلكترونية في المنطقة استمر في النمو. توقعت Redseer أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2023. وبحسب أحدث تقرير من Checkout.com، يقضي المزيد من المستهلكين وقتهم وأموالهم بشكل متزايد في القنوات الرقمية. هذا العام، تسوق أكثر من نصف المستهلكين في المنطقة عبر الإنترنت على الأقل مرة في الشهر، 70 % منهم فضلوا طرق الدفع الرقمية بزيادة 75 ? منذ العام 2020. مقابل تراجع شعبية الدفع نقداً عند الاستلام بـ 40 % خلال نفس الفترة.