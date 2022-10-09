«فاو»: تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس

مال وأعمال

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن مؤشرها لأسعار الغذاء قد تراجع للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، وذلك بانخفاض بنسبة 1.1 % عن أغسطس بينما بقي 5.5 % أعلى من قيمته قبل عام. ولفتت المنظمة إلى أن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قاد الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 6.6 % خلال الشهر ليصل الى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. وأشارت المنظمة إلى أن وعلى النقيض من ذلك فقد ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5 % عن أغسطس، حيث انتعشت أسعار القمح العالمية بنسبة 2.2 % مرتبطة بالمخاوف المتعلقة بظروف المحاصيل الجافة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية والوتيرة السريعة للصادرات من الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي وزيادة عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود الى ما بعد نوفمبر.