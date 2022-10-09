«حديقة الملك سلمان».. جنَّة الرِّياض الجديدة

مال وأعمال

على قدم وساق تجري اعمال تشييد حديقة الملك سلمان في الرياض والتي ستكون واحدة من أفضل الحدائق حول العالم، والتي ستشيّد على مساحة كبيرة تصل إلى 14 كيلو متراً وقد لعبت تلك المساحة الشاسعة دوراً كبيراً في جعلها من أكبر الحدائق الموجودة في مدن العالم. و مشروع حديقة الملك سلمان يستحق أن يعد قطعة فنية مصاغة وسط العاصمة السعودية الرياض، وهذه المساحة الشاسعة من الأراضي الخضراء سوف تغير المناخ العام للمدينة وتجعله أكثر صحة، فوفقاً للرؤية التنموية التي تتبعها المملكة لعام 2030 ستقوم تلك الحديقة على تحسين الحياة في المملكة بكل ما تطلقه من أكسجين وهو ما يقلل من نسبة التلوث مما سيسهم في رفع تصنيف الرياض عالمياً. ويعتبر موقع هذه الحديقة موقعاً متميزاً، حيث أقيمت على أرض مطار الرياض القديم، وكانت واحدة من بين أربعة من أهم المشروعات التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عام 1440. تهدف الحديقة إلى نقل المملكة خطوات عديدة إلى الأمام في المجال الصحي والثقافي والفني، كما ستعمل على رفع التصنيف العالمي لمدينة الرياض، حيث ستحتوي على ما يقرب من مليون شجرة، وتعتبر أكبر من حديقة «سنترال بارك» في نيويورك بـ 4 مرات وحديقة الهايد بارك في لندن بـ 5 مرات وحديقة جاردن باي في سنغافورة بـ 13 مرة. وتقدم حديقة الملك سلمان مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة النوعية لسكان المدينة وزائريها، حيث تضم مناطق خضراء ممتدة، وساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 11.6 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى المجمع الملكي للفنون والمسرح الوطني ومسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلو مترات، ومنطقة «الوادي» التي تتوسط الحديقة ومجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية، وستسهم الحديقة بدور كبير في زيادة الغطاء النباتي في المنطقة ورفع معدل نصيب الفرد من المساحات الخضراء مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة البيئة والمناخ.

وتتميز حديقة الملك سلمان بموقعها المحوري في مدينة الرياض الذي يرتبط بعدد من طرقها وشرايينها الرئيسية، وبمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام عبر خمس محطات على المسار الأخضر من قطار الرياض، و10 من محطات شبكة حافلات الرياض، مما يسهل الوصول إليها. ولكن ليس ذلك فحسب بل يمكنك العثور فيها على أهم الإنجازات من متاحف ومسارح وأماكن مخصصة لاستمتاع الزوار بممارسة كافة أنواع الرياضة المختلفة، ولأن هذا المشروع الضخم يمثل رؤية المملكة 2030 فستجد به الكثير من الإنجازات غير المتوقعة. وتتكون الحديقة من مسار دائري طوله سبعة ونصف كيلو متر، وبالنظر عن قرب سترى 800 ألف متر مربع، ويطلق عليها منطقة الوادي وتتزين النوافير والتماثيل الفنية الرائعة منطقة الوادي لتزيد من رونقها ومن أهم الأشياء التي تتضمنها الحديقة:

العناصر البيئية

ستضم الحديقة مناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 9.3 ملايين متر مربع تشمل حديقة بالطراز الإسلامي، وحدائق عمودية، وحديقة المتاهة الزراعية، ومحمية الطيور والفراشات.

? حدائق متنوعة تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع.

? مسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلو مترات.

? منطقة الوادي على مساحة 800 ألف متر مربع.

? عناصر مائية متنوعة على مساحة 300 ألف متر مربع.

? ممرات مشاة.

? تكوينات صخرية.

? مناطق مفتوحة.

المجمع الملكي للفنون

ستضم الحديقة مجمعاً ملكياً للفنون سيقام على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، يضم ما يلي:

? المسرح الوطني بسعة 2500 مقعد.

? 5 مسارح مغلقة متنوعة الأحجام.

? مسرحاً خارجيّاً في الهواء الطلق يستوعب 8 آلاف مشاهد.

? مجمعاً للسينما يضم 3 قاعات.

? 4 أكاديميات للفنون.

? مركزاً تعليميّاً يعنى بتنمية مواهب الأطفال.

مرافق ثقافية

كما ستضم الحديقة 7 متاحف متنوعة: متحف الطيران، ومتحف الفلك والفضاء، ومتحف النباتات، ومتحف العلوم، ومتحف العمارة، ومتحف الواقع الافتراضي، بالاضافة الى ساحات للاحتفالات موزعة على مساحة 40 ألف متر مربع، ومعالم وأيقونات فنية.

مرافق رياضية وترفيهية

? ملعب الرويال جولف على مساحة 850 ألف متر مربع.

? مجمع رياضي على مساحة 50 ألف متر مربع.

? ملاعب الواقع الافتراضي.

? مركز القفز المظلي والمناطيد.

? مركز للفروسية.

? مسار للجري والدراجات الهوائية.

عدد من المرافق الترفيهية من بينها: منطقة ألعاب ترفيهية تقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة للألعاب المائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركز للترفيه العائلي، وبرج وجسر المشاهدة.

مركز الزوار

هو مركز تعريفي بيئي ثقافي يقام على مساحة 80 ألف متر مربع.

يضم معروضات تفاعلية عن الحديقة، وصالات متعددة الأغراض وقاعة للاجتماعات، ومنطقة مخصصة لمشاتل الأشجار والنباتات ومناطق وساحات مفتوحة، ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات.

? ساحة المدخل الغربي.

? مرافق سكنية وفندقية.

? مجمعات للمباني السكنية توفر 12 ألف وحدة سكنية متنوعة.

? 16 فندقاً توفر 2300 وحدة فندقية.

? مساحات تجارية للمطاعم والمقاهي وقطاع البيع بالتجزئة تزيد عن 500 ألف متر مربع.

? مجمعات للمباني المكتبية تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع.

? مرافق وخدمات عامة

? مساجد، ومراكز أمنية وصحية وتعليمية واجتماعية، ومكتبات عامة، ومبانٍ لمواقف السيارات تبلغ مساحتها الإجمالية 280 ألف متر مربع، وطرق رئيسية ومحلية وممرات للمشاة.

? صمم مهندسو الحديقة أيضاً أماكن مخصصة للأطفال للتنزه والاستمتاع إلى جانب مناطق الترفيه المنفصلة عن مناطق الكبار بإجمالي مساحة 100 ألف متر مربع وتشمل المنطقة الكثير من الألعاب الترفيهية والألعاب المائية كذلك.

