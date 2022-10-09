«بوبيان» و«بادل إن» وقَّعا عقد شراكة

Sunday النهار

عقد كلٌّ من أكاديمية «بادل إن» وبنك بوبيان مؤتمرا صحافيا في ملاعب «بادل إن» بنادي اليرموك بهدف الإعلان عن الشراكة بين البنك والأكاديمية، بحضور مدير بنك بوبيان وليد خالد الياقوت والشريك المؤسس

لـ «بادل إن» القطري محمد سعدون الكواري، والشريك ومدير «بادل إن» في الكويت نجيب العوضي، وعدد من المعنيين والرياضيين، بهدف المساعدة على انتشار اللعبة ودعم ورعاية الممارسين والرياضيين الكويتيين، وتعزيز مبدأ التعاون بين القطاع الخاص والرياضة ما يسهم في خدمة المجتمع. وعقب توقيع عقود الشراكة قال مدير بنك بوبيان وليد خالد الياقوت إن شراكات البنك الرياضية ليست جديدة بأي حال من الأحوال، مضيفا بان التوجه الى بادل جديد ولكنه يأتي من خلال ثقة كبيرة باعتبار اللعبة هي مستقبل الشباب الرياضي في الكويت.

وقال إنه وفقا للإحصاءات والدراسات التي قام بها البنك مؤخرا بمشاركة عدد كبير من عملاء البنك تم الاستقرار على أن تلك المشاركة مع بادل ان سوف تسهم في زيادة التعاون بين البنك وعملائه.

وفسر الياقوت سبب التوجه الى رياضة البادل وقال بان المشاركات الكويتية أصبحت تأخذ مسارا عالميا ما يحتم علينا ضرورة رعاية الممارسين وتمهيد الأرض أمامهم لتحقيق مزيد من الإنجازات التي نتطلع لها.

وتابع الياقوت أن البنك لديه مجموعة من الرعايات في رياضات مختلفة وهو ما يفسر اطلاق لقب بنك الشباب على بوبيان وتعزيزا الدور المجتمعي للبنك عن طريق الرياضة.

بدوره، قال الشريك المؤسس لـ «بادل إن» بالكويت محمد سعدون الكواري ان الشراكة مع بنك بوبيان تأتي في اطار استمرار بادل إن بالتوقيع مع عدد من المؤسسات الكبرى ، مشيرا إلى ان هذا النوع من الدعم مهم للغاية ودافع كبير، فالحصول على ثقة مؤسسة مثل بنك بوبيان يعني الإيمان الكامل من جانب البنك برائد الاعمال الخليجي.

وأضاف سعدون الكواري ان مواصلة المسيرة سواء من الجانب الرياضي او الاستثماري في حاجة الى دعم مؤسسات كبرى لديها النظرة الخاصة للرياضة والدور المجتمعي مثل بنك بوبيان.

وتابع الكواري بأن رياضة بادل شهدت انتشارا واسعا وكبيرا في العامين الأخيرين وأصبحت الرياضة الأولى على مستوى الممارسين في دول الخليج مؤخرا على الرغم من بداية اللعبة منذ خمسين عاما في المكسيك، مشيرا إلى أن عدد ممارسي رياضة البادل على سبيل المثال في قطر يفوق عدد ممارسي كرة القدم.

وأبدى الكواري تفاؤله بالفترة المقبلة في ظل تأهل عدد من المنتخبات العربية إلى كأس العالم للبادل واستضافة دبي بطولة كبرى وانتشار مميز في باقي الدول.

وفي نهاية المؤتمر اعلن وليد الياقوت عن رعاية بنك بوبيان للاعبَين كويتيَّين وهما عبدالرحمن العوضي وداوود هاشم من أجل توفير الرعاية الكاملة لهما انتظارا للمشاركات العالمية مستقبلا.

