مهرجان الإسكندرية السينمائي افتتح دورته الـ 38 بأوبريت «ضحكة من القلب»

Sunday النهار

افتتحت الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة، وذلك بحضور كل من الفنانة سيمون، الفنان محيي إسماعيل، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج خيري بشارة، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج علي بدرخان والمخرج محمد عبد العزيز.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان خلال حفل الافتتاح (ان اختيار محمود حميدة ليحمل اسم هذه الدورة لأنه قدم للسينما المصرية 63 فيلما، منها أفلام من أهم 100 فيلم في السينما المصرية، ويذكر له التاريخ مجلة الفن السابع، التى اسسها، إذا نتشرف بتكريمه واهدائه هذه الدورة).

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما عن سعادته بدورة هذا العام لثلاثة أسباب أولها أن الدورة تحمل اسم أحد رموز السينما المصرية والعربية وهو الفنان محمود حميدة، والسبب الثاني وجود الأستاذ والمعلم والفنان الذي علمنا كل فنون السينما المخرج محمد عبدالعزيز، أما السبب الثالث فهو يتمثل في إطلالة السينما التونسية كضيف شرف المهرجان، مرحبا بالسينما التونسية ونجومها.

وبدأ الحفل بأوبريت «ضحكة من القلب» فكرة وإخراج محمد مرسي، أشعار د. محمد مخيمر، ألحان وتوزيع محمد شحاتة، تصميم الاستعراض محمد ميزو، وفكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام وهو «اضحك للسينما»، وهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية فى رابط درامي غنائي استعراضي.

وكرم المهرجان كلّاً من المخرج محمد عبدالعزيز ومنحه وسام البحر المتوسط، والمخرج سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما كرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا) و الممثلة والمخرجة نورا أرماني

وقد كرم المهرجان النجمة دنيا سمير غانم وتسلمت وسام ملوك الكوميديا الذى منحه المهرجان لاسم النجم الكبير سمير غانم والفنانه القديرة دلال عبد العزيز.

يتنافس فى المسابقة الرسمية نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) إسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا..

كما يتنافس 21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت وتضم في عضويتها كلاً من المخرجة هالة خليل، الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسول، المخرجة ماريا لافي كيرسول.

