الأنصاري: استراتيجية «الوطني للثقافة» تنمية ثقافية مستدامة

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أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالتكليف د. عيسى الانصاري الانتهاء من المرحله الأخيرة لمشروع استراتيجية المجلس للاعوام المقبلة التي تتخذ رؤية «تنمية ثقافية مستدامة وبيئة محفزة للابداع» استعدادا لاطلاقها في الفترة المقبلة.

وقال الانصاري في تصريح صحافي أمس: ان الاستراتيجية التي تحظى بمتابعة ودعم من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تهدف لترسيخ دور المجلس كنافذة ثقافية للبلاد على العالم وان يكون مساهما في تعزيز مكانة الخدمات والمنتجـات بمجـالات الثقافة والفنون والآداب والآثـار،.

واضاف ان الاستراتيجية ترتكز على 7 محاور رئيسة تتوافق مع خطة الدولة الانمائية وهي الحوكمة واستثمار المواهب والاقتصاد الابداعي والسياسة الوطنية العليا للثقافة والاستدامة المؤسسية وتناول مكانة الثقافة على الخارطة الدولية اضافة الى محور مهم وهو الهيكلة والرقمية.

وذكر ان الاستراتيجية تسعى لتأسيس 6 مراكز ثقافية في المحافظات الست والاهتمام بثقافة الطفل والمرأة واستحداث جوائز للمبدعين والمواهب واستكمال قائمة جديدة من المتاحف المتخصصة فضلا عن تنظيم الاستثمار والتسويق الثقافي اضافة الى مبادرات اخرى سيتم الكشف عنها وقت اطلاقها.

وبين الانصاري ان الاستراتيجية تشجع على استقطاب المواهب وتطوير الكفاءات وصولا الى تحسين المؤشرات المحلية والدولية وتعزيز مكانة الكويت على خارطة الثقافة خلال الفترة من (2023-2028) مشددا على ان هذه الخطوة تستهدف تبني سياسات وطنية عليا للثقافة على مستوى كل القطاعات بالاضافة لاستكمال التشريعات للمنظومة القانونية للمجلس.

ولفت الى ان الفريق المكلف بوضع الاستراتيجية والذي عمل لفترة طويلة انجز مراحلها الأساسية بعد دراسة لأكثر من 55 تجربة من 32 دولة غطت 6 مجالات ثقافية وفنية وادبية كما تم عقد 28 حلقة نقاشية وجلسات عمل مع العاملين في المجلس شملت نحو 760 موظفا من مختلف المستويات الادارية في المجلس مع تمثيل كبير للمرأة والشباب.

واكد ان هذا المشروع الطموح يحتاج الى تضافر جميع شركاء المجلس من جهات دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني لما للثقافة من دور في دعم السلام والتنمية المجتمعية والتعايش الانساني وقوة تأثير ناعمة تمثل محركا لتطوير المجتمع.

واوضح الانصاري ان الثقافة والآدب والفن ينتسبون للارث الانساني كما ان لهم علاقة متجذرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما تحاول الاستراتيجية ابراز هذا الارث واطلاق طاقات وقدرات الشباب العاملين والمهتمين بهذه المجالات وتطوير الحركة الثقافية والادبية والفنية للدولة.

