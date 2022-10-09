الشعب الفلسطيني يحتفل بإرثه: أجيالُنا حُرّاسُ التُّراث

Sunday النهار

يحتفل الشعب الفلسطيني في السابع من شهر أكتوبر من كُل عام بتراثه، عبر فعاليات مُختلفة، تحمل في طياتها ملامح التراث الذي يعود إلى الكنعانيين، بهدف الحفاظ عليه من النسيان، ومنع المحاولات المتواصلة لسرقته من الاحتلال الإسرائيلي.

ولبس الفلسطينيون رجالاً ونساءً، شبابا وأطفالا، الزي التقليدي، كما نظمت المعارض التراثية المتنوعة، مثل السجاد اليدوي، والمشغولات النحاسية، والفخارية، والمنتجات الزجاجية، والخياطة والتطريز، والصوف، كذلك العديد من منتجات التحف والخزف، ومشغولات القش والمشغولات الخشبية، وضم كذلك أقسام الاكسسوار المُطعمة بالألوان التراثية، والحقائب، والمُعلقات، وأثواب البلدات الفلسطينية، والدمى.

وخصصت المعارض التي انتشرت في كل المحافظات جانبا خاصا للأكلات الفلسطينية، والتي تحضّر طازجة للزوار، مثل المعجنات المُطعمة بالأجبان والزعتر والسبانخ، كذلك خبز الشراك، والمخللات، والمقلوبة، والمسخن، وغيرها من الأطعمة التقليدية. ويمثل التراث الشعبي الفلسطيني ثروة ضخمة من الأدب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافية والفنون التشكيلية والطقوس الدينية، والحكايات، والأمثال، والأحاجي والألغاز، والألعاب الشعبية، والأكلات، والملابس، والدبكة، والأغاني، والموسيقى الشعبية؛ إضافة إلى الفن المعماري الفلسطيني؛ لذلك يرى الفلسطينيون ضرورة بذل الجهود الجبارة للمحافظة على التراث من الضياع من خلال حمايته على الصعيد الوطني والعالمي.

وفي هذه المناسبة، أكدت وزارة الثقافة الفلسطينية، أن «تراثنا سيظل عنوان هويتنا ومصدرا أساسيا لحكاية وجودنا على هذه الأرض وحافظ الرواية الوطنية، والحكاية الجمعية، والسردية الفلسطينية الخالصة، وهو بحمولته تلك يشكل سيرة ومسيرة ومسارا، يحافظ على الهوية الوطنية في سيرته، ويعمل في مسيرته على تجذير وتكريس الوعي الجمعي في إطار الثقافة الوطنية الجامعة، ويشكل مسارا حول فلسطين كواحدة من أهم حواضر الكون في الوعي والثقافة والتاريخ والمعرفة، والتي تسهم فعلا في الحضارة الكونية، بصفتها محطة إنسانية أولى، كانت ولا زالت حاضنة التاريخ والتراث الإنساني الكوني».

وأضافت أن «التراث هو النص الأساس لخطاب الثقافة الوطنية، الذي يبرهن على حق الفلسطيني، وحقيقته الدامغة، في المكان والزمان، ويؤكد فاعلية وقدرة الثقافة الفلسطينية في تكريس وتمتين الوعي الوطني، وبناء الجسر المتين الذي يحمل الماضي بعراقته وأصالته إلى الحاضر بجسارته في ديمومة المسير إلى المستقبل المشتهى».

وقالت إن يوم التراث الفلسطيني يؤصل منهجية لاستدامة الوعي والمعرفة، كروافع قيمية ذات مضمون وطني يتماهى بشكل طبيعي مع نضال الشعب العربي الفلسطيني، وإسهامه في الدفاع عن القيم الإنسانية، ويقدم فلسطين كحاضرة كونية ملهمة، محمولة على قوة الحق التاريخي في مواجهة حق القوة الغاشمة، من أجل حاضر سليم ومستقبل حر، نستمد فيه قدرتنا على الفعل والتأثير من حكايةٍ تحفر عميقاً في الأرضِ والذاكرة بعمق ِجذرنا الرئيس في تاريخ كنعان على هذه الأرض.

