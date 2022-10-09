أصل الحكاية

Sunday النهار

حكاية يوم التراث الفلسطيني ترجع للمؤرخ نمر سرحان (مؤلف موسوعة الفولكلور الفلسطيني)، الذي فكر في صيف عام 1966 أن يعد لإذاعة «صوت فلسطين» من القدس برنامجًا عن القرية الفلسطينية بعنوان «قريتي هناك»، يتحدث فيها عن الأغاني الشعبية والموسيقى في القرى الفلسطينية، وبدأ رحلته في البحث والدراسة وجمع الفولكلور الفلسطيني من أغانٍ شعبية، وأهازيج، وتهاليل، وعادات وتقاليد، وألعاب، ومأكولات شعبية، بشكل أكاديمي.

وبدأ المؤرخ سرحان إصدار موسوعة الفولكلور الفلسطيني عام 1977، ومع صدور الجزء الخامس يوم 1 يوليو 1981، بمشاركة من لجنة إعداد الموسوعة؛ ودعم من «الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين»- تقرر اعتماد هذا اليوم من كل سنة يومًا للاحتفال بيوم التراث الفلسطيني؛ بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي من التهويد والسرقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق وبناء على توصية وزارة الثقافة، قرر مجلس الوزراء في 14 مايو 1999 بأن يكون يوم السابع من أكتوبر من كل عام «يوم التراث الفلسطيني»، بدلا من يوم 1 يوليو؛ لأن الطلاب يكونون قد انتظموا في مدارسهم، فيسهل إحياء هذا اليوم بشكل أكثر فعالية؛ إضافة إلى أن شهر أكتوبر هو موسم قطاف الزيتون؛ فلشجرة الزيتون رمزية واضحة على العطاء والصمود والتشبث بالأرض والتجذر بها.

