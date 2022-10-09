الفقي يفتح خزائن «الديبلوماسية السريّة» لعهد مبارك

Sunday النهار

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يمتلك المفكر المصري د. مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية الأسبق، ذاكرة من نوع خاص، ذاكرة ترقى لأن توصف بـ«الأرشيف التاريخي».

الفقي الذي تدرج في سلك الديبلوماسية، وشغل مناصب عدة، لعل من بينها عمله في مكتب رئاسة الجمهورية إبان فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وهي الفترة التي شهدت صعود نجم الفقي، واقترابه بشكل كبير من «مطبخ القرارات» المهمة.

التاريخ عندما يرويه الفقي، يتحول إلى حكاية شيقة، فالمفكر الكبير يعرف جيدًا كيف يستخدم لغته الديبلوماسية الراقية في رواية مواقف كان فيها «شاهد عيان»، ويدرك تماماً متى يستخدم «لسان الديبلوماسي» ومتى يلجأ إلى «عقل المفكر»، ولعل ما تحدث عنه مؤخرًا حول ما عنونه بـ«الزيارات السرية»، يكشف جزءًا من الموهبة تلك التي يتفرد بها عن غيره من معاصريه.

«الزيارات السرية إلى الدول العربية».. ملف جديد فتحه الفقي، وتحدث عن تفاصيله باستفاضة، لاسيما وأن الفترات التي تحدث عنها، كانت واحدة من الفترة الحساسة والفاصلة في علاقات مصر ببعض الدول العربية، فالقاهرة كانت لا تزال تحاول مد جسور الصداقة والأخوة مع الأشقاء العرب، والعلاقات الرسمية لم تكن عادت إلى سابق عهدها، بعدما توقفت على خلفية توقيع اتفاقية «كامب ديفيد».

الجزائر.. سورية.. الأردن.. المملكة العربية السعودية، وغيرها، بلدان تحرك إليها «رسل مبارك» في لقاءات ومهام سرية، تحدث عنها الفقي، وكشف بعضًا من تفاصيلها، حيث روى عن زياراته السرية إلى الجزائر، برفقة الراحل أسامة الباز، المستشار السياسي الراحل للرئيس مبارك، والتي امتدت لما يقرب من 7 أيام.

وقال الفقي عن الزيارة: «الوفد المصري كان مكونا من أسامة الباز، وأنا، وجلسنا في الجزائر لمدة أسبوع مع المسؤولين كافة، وتحدثنا عن الكثير في الأسبوع، وكان هناك ترحيب كبير بنا، لكن كان لابد أن تكون الزيارة سرية وغير معلنة، لأن الرأي العام في الجزائر معارض لاتفاقية السلام مع إسرائيل.

وكشف الفقي أن وفداً تابعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان سببًا في كشف الزيارة، بعدما تعرف أعضاء الوفد على أسامة الباز، أثناء تواجدهم في المطار للعودة إلى مصر، وقال: «حظنا المهبب وإحنا في قاعة كبار الزوار، التقينا بوفد فلسطيني وتعرفوا على أسامة وسألوه عما يفعله في الجزائر، ورد عليهم أن الأمر متعلق بمسائل ثقافية وتاريخية، لكنهم لم يقتنعوا بالطبع».

الأردن.. وجهة جديدة اختارها «مبارك» لـ«الباز والفقي» في زيارة غير معلنة عام 1983، التقوا حينها بالعاهل الأردني الحسين بن طلال، ورئيس الوزراء الأردني أحمد عبيدات.

وأشار «الفقي» إلى أنهم تناولوا الغداء مع العاهل الأردني حينها، لافتًا إلى أن «الملك الحسين بن طلال كان في غاية التواضع، ورافقهم حتى الوصول إلى باب السيارة، تكريمًا للمستشار أسامة الباز».

وتابع أن «مبارك أرسل وزير الرئاسة منصور حسن في زيارة إلى السعودية، وحاول إرسال الديبلوماسي محمود رياض إلى سوريا»، معقبًا: «كان يرسل لكل دولة الشخص الذي يثق فيه، وكنا نستقبل بصورة مرحبة جدًا - رغم أن المعلن عدم وجود علاقات دبلوماسية - لأن مصر لها مكانة تاريخية عند كل العرب».

«الزيارات السرية» لم تكن الأمر الوحيد الذي يمتلك الفقي معلومات عنه، لكنه أيضا كان شاهد عيان على بعض المواقف في زمن مبارك، من بينها المكالمة الشهيرة التي جرت بين مبارك ونظيره السوري حافظ الأسد، كاشفًا أنه أخبر مبارك في إحدى المرات بأن الرئيس حافظ الأسد، أشاد به في لقاء تليفزيوني، عندما قال إن مبارك طيار ليلي ونهاري، وهو طيار نهاري فقط، وأن الرئيس الراحل أصغر سنًا لكن أكبر درجة.

وأشار إلى أن «مبارك طلب حينها رقم هاتف الرئاسة السورية»، متابعًا: «رد شخص وسأل من المتصل، أخبرته أننا رئاسة الجمهورية المصرية، هل متاح الرئيس يتحدث مع نظيره السوري، فقال لي أعطونا أرقامكم وسنبحث الأمر».

وتابع: الهاتف رن بعد 5 دقائق من المكالمة الأولى، وجرت محادثة بين مبارك والأسد، كأنهم كانوا سوياً بالأمس، «اتكلموا كأنهم مع بعض إمبارح، حافظ الأسد سأله المترو لسة بيقف عند الإسعاف ولا بيوصل عند التحرير، وتطرقوا بالحديث إلى صديق لهم اسمه عبدالعزيز بدر ولقبه (الوحش)».

القصر الجمهوري، هو الآخر تحتفظ ذاكرة الفقي، ببعض الحكايات عنه، كان المستشار أسامة الباز، حاضرًا فيها، لاسيما وأن الاثنين عملا سوياً لما يقرب من 40 عامًا، وبحسب الفقي فإن «علاقتهما امتدت إلى أن توفى الله الباز عام 2013.

وروى الفقي موقفًا آخر كشف فيه سبب من أسباب اختيار مبارك له للعمل في القصر الرئاسي، وقال: تأخرت في إحدى المرات عن الرئيس مبارك لمدة ساعة، أثناء توصيل خطاب عيد العمال له، مبارك حينها انزعج من تأخره بصورة كبيرة، وظلا لمدة أسبوعين يتبادلان الرسائل فقط».

«مقاطعة الرئيس»، دفعت الفقي للقاء رئيس المخابرات المصرية الراحل، اللواء عمر سليمان، والتحدث معه في الأمر، ليفاجئ بـسليمان يخبره أن مبارك قاطعه في إحدى المرات لأكثر من 30 يوماً.

وكشف الفقي أن «الباز كان الوحيد المستثنى من قاعدة الالتزام بالمواعيد»، قائلًا: «كل الناس اشتغلت بشروط حسني مبارك إلا أسامة الباز، كان الوحيد المعفي ويشتغل مع حسني مبارك بشروط الباز».

وحول ملابسات تعيينه، قال الفقي لما جه مبارك يعينني قال لي أنا مبلاقيش أسامة لازم تبقى تحت إيدي، والباز كان يعمل مع الضباط الأحرار ويفهم عقلية الأمريكان، وكان شخصية فريدة من نوعها».

