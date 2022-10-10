النواب البدلاء أدوا اليمين.. وانتخاب الرئيس مازال معلقاً

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بغداد – الوكالات: عقد البرلمان العراقي برئاسة النائب محمد الحلبوسي جلسة برلمانية ثالثة، بعد نجاحه في تأمين النصاب القانوني بحضور 198 نائبا. ومحاولة السبت هي الثالثة لانعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، وتأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.وكان مجلس النواب العراقي فشل، مارس الماضي، في تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد مقاطعة 126 نائبا ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة، للجلسة الثانية.وشهدت الجلسة البرلمانية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين. وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المجلس باشر بمناقشة القصف الإيراني على مناطق كردستان العراق». وكانت مصادر في دائرة صحة أربيل أعلنت يوم 28 من الشهر الماضي مقتل سبعة أشخاص، وإصابة 24 جراء قصف إيراني بالمدفعية والصواريخ استهدف مناطق متفرقة في إقليم كردستان.