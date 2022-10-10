مناورات أميركية - بريطانية في الخليج لاختبار سفن مسيَّرة

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: نفذت البحرية الأميركية والقوات البريطانية في مياه الخليج العربي، اختباراً لسفن المراقبة غير المأهولة التي استولت عليها إيران مرتين في الأشهر الأخيرة.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية بأن المناورات شملت سفينتين حربيتين أميركيتين وأخريين بريطانيتين إلى جانب ثلاث سفن من طراز «سايلدرون إكسبلورر» غير المأهولة.

وبينت أن المناورات ركزت بشكل أساسي على تحليل إمكانات السفن الواسعة والكثيرة.

وكان موقع «نورنيوز» المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن في نهاية أغسطس الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أوقف ثم أطلق سراح سفينة أميركية غير مأهولة في المياه الخليجية بعد أن انقطعت اتصالات الملاحة بها.

وكان بيان للأسطول الخامس الأميركي أكد إحباط محاولة القوات البحرية الإيرانية الاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة يديرها الأسطول في الخليج. يشار إلى أن المسيرة الأميركية «سايلدرون إكسبلورر» المجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات كانت في مياه الخليج الدولية لجمع بيانات عن الملاحة وبيانات غير محددة، وفق ما أعلنه الأسطول الخامس في البيان.

وتتمتع السفينة بجناح صلب على شكل شراع يبلغ ارتفاعه 5 أمتار ويضم ألواحاً شمسية، وهي تسير في البحر بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن إرسالها في مهمة لمدة تصل إلى عام عبر تشغيلها من بعد.

