«فقدان الأمل».. تونس تغرق بتسونامي «قوارب الموت»

عربيات ودوليات

يوجه عنصر من خفر السواحل التونسية في عرض البحر أوامره «هذا التنبيه الأخير.. توقفوا» خلال واحدة من عمليات الاعتراض اليومية للمهاجرين غير النظاميين المتجهين نحو السواحل الأوروبية والذين لا ييأسون من تكرار المحاولة.

بعد أن انطلق بهم القارب من محافظة صفاقس، في شرق وسط البلاد، في اتجاه السواحل الإيطالية، انصاع المهاجرون الذين تزنروا بإطارات مطاطية سوداء لأوامر خفر السواحل، خلال عمليات المراقبة التي رافقهم خلالها فريق من وكالة الصحافة الفرنسية على متن باخرة «نسر 35». وتصعد فاطيم، القادمة من ساحل العاج على متن مركب خفر السواحل مع 25 مهاجرا آخرين تم توقيفهم وتقول «لا أريد البقاء في تونس الحياة هنا صعبة». وتؤكد المهاجرة (18 عاما) أنها عملت في خدمة المنازل خلال مكوثها في تونس لتتمكن من ادخار وجمع 4 آلاف دينار (1218 دولاراً) دفعتها لمهرب مقابل المشاركة في محاولة للعبور بحرا.

من جانبها تقول إيديا الغينية البالغة من العمر 26 عاما والتي تعاني من تبعات سكتة دماغية، إنها أنفقت ما يعادل 1500 دولار للوصول إلى السواحل الإيطالية مصطحبة طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر.

«حلقة مفرغة»

وتحولت سواحل مدينة صفاقس إلى نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من تونس؛ خلال ليلة الاثنين الثلاثاء الماضية، شارك ما لا يقل عن 130 مهاجرا جميعهم من دول إفريقية جنوب الصحراء بمن فيهم قصر وأطفال، في أربع محاولات عبور تم احباطها، حسب الوكالة الفرنسية.

ولكن حال وصولهم إلى ميناء صفاقس يتم إطلاق سراح المهاجرين من جديد، ليقرروا إعادة المحاولة مرات ومرات؛ يقول قائد الدورية الرائد إبراهيم فهمي «نحن في حلقة مفرغة. نبذل جهودًا هائلة لاعتقال هؤلاء المهاجرين فقط لإطلاق سراحهم وإثر ذلك سنجدهم خلال محاولات أخرى».

ويؤكد غالبية المهاجرين الذين تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل أنهم سيكررون محاولة العبور مرة أخرى

«أرقام قياسية»

وقال مدير الحرس البحري في منطقة الوسط (صفاقس وقرقنة والمهدية) صابر اليونسي «خلال هذا الصيف سجلنا رقما قياسيا بلغ أكثر من 17 ألف مهاجر» خلال عمليات الاعتراض ما يمثل «تقريبا الضعف مقارنة بالسنوات السابقة». وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة الساحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك حوالي 11 ألفًا من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء.وخلال الفترة نفسها تم توقيف 536 مهربًا من بينهم 21 أجنبيا. ويلفت اليونسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في ميناء صفاقس حيث تم تجميع عدد كبير من القوارب التي تم حجزها «إذا تواصل هذا النسق فيمكن أن نصل إلى نقطة لانعود معها قادرين على التحكم في الظاهرة». ويضيف «أصبحت صفاقس مركزا للهجرة غير القانونية»، بالرغم من كونها ليست الأقرب إلى الشواطئ الإيطالية كما أن عمليات الابحار صعبة مقارنة بالمناطق الساحلية الأخرى» وينبه المسؤول الأمني من أن وسائل تونس في مكافحتها للهجرة غير القانونية «بدأت في التدهور وبدأنا نواجه صعوبات في الصيانة.. نحن بحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي».

نفاق أوروبي

وتمر بتونس بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات وبدأت أعداد المهاجرين غير القانونيين تتزايد بمشاركة ليس فقط عاطلين عن العمل فيها بل أيضا عائلات بأكملها وحتى كوادر.

ويربط الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي بين ارتفاع مستويات الهجرة خلال الآونة الأخيرة، ومايعتبره « فقدان الأمل في التغيير أو انسداد الأفق، سواء للمهاجرين التونسيين أوالقادمين من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء». مشيرا إلى اتساع نشاط العصابات التي تعمل على تنظيم هذه الهجرات غير النظامية، واوضح أنها كانت في حالة كمون إثر جائحة «كورونا» وانخفضت أعداد المهاجرين، غير أنها تعود اليوم بقوة إلى الواجهة وانتقد ما أسماه «نفاق الاتحاد الأوروبي في تدبير ملف الهجرة»، مشيرا إلى أن «الهجرة النظامية تتم بطريقة جد انتقائية فيما تتعامل مع المهاجرين غير النظاميين بعنف أو ود، على حسب حاجتها، في سلوكيات تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر».

