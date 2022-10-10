ماكرون يرسل نصف حكومته إلى الجزائر

عربيات ودوليات

باريس - الجزائر - الوكالات: بدأت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أمس زيارة للجزائر تستمر يومين يرافقها 16 وزيرا أي نحو نصف أعضاء حكومتها، وترمي إلى إعطاء «زخم جديد» للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في نهاية أغسطس. ورغم حجم الوفد الفرنسي الذي يضم أيضا رجال أعمال، فإن ملفي زيادة الغاز الجزائري إلى فرنسا وتخفيف نظام التأشيرات الممنوحة للجزائريين لن يكونا على جدول أعمال بورن. والزيارة هي الأولى إلى الخارج لرئيسة الوزراء الفرنسية التي ستبدأها بتفقد نصبين تذكاريين. وبعد توتر استمر أشهرا كان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى نهاية أغسطس زيارة إلى الجزائر أتاحت تحسين العلاقات بين البلدين. وفي العاصمة الجزائرية ستضع بورن إكليلا من الزهور عند «مقام الشهيد» وهو نصب يخلد الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة فرنسا خلال حرب الاستقلال (1954- 1962)، وعند مقبرة «سانت أوجين» (المقبرة الأوروبية في بولوغين) حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر لكن من غير المتوقع تسجيل أي اختراق خلال هذه الزيارة على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر. وكان الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلنا في أغسطس تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين «للنظر معا في هذه الفترة التاريخية» منذ بداية الاستعمار (1830) حتى الاستقلال (1962). لكن هذه اللجنة، بحسب الإليزيه، لا تزال «قيد التشكيل». وتلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية خلال الزيارة الرئيس الجزائري الذي وقع معه ماكرون في السابع والعشرين من أغسطس «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة» الذي يتضمن ستة محاور، علما بأن أي خطوات ملموسة لم تتخذ بعد على هذا الصعيد. وترأس بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمن «الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى»، علما بأن النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع تعود للعام 2017.

وفي ملف الغاز كانت زيارة ماكرون الذي رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية «إنجي» كاثرين ماكغريغور، قد عززت الآمال بإمكان ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا. لكن رئاسة الوزراء الفرنسية أشارت إلى أن هذا الملف «ليس على جدول أعمال» الزيارة، في حين «تتواصل المحادثات» بين «إنجي» ومجموعة سوناطراك الجزائرية، وفق مصدر قريب من الملف. ولا ترافق بورن في الزيارة سوى مجموعة كبرى واحدة هي «سانوفي» التي تعتزم تنفيذ مشروع لإقامة مصنع للإنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة. وتساءلت النائبة عن حزب الجمهوريين المعارض ميشيل تابارو «إذا كانت ملفات الذاكرة أو الأمن أو إمداداتنا (على صعيد الطاقة) لن تكون موضع بحث فما الفائدة من زيارة بهذا الحجم؟».

