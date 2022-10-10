موسكو: تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى «خط أحمر»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: جددت روسيا تحذير الغرب من إغداق مزيد من الأسلحة المتطورة على كييف. فقد نبه مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك امس من أن تسليم الغرب أسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى القوات الأوكرانية «خط أحمر» بالنسبة لموسكو. كما شدد على أن «تدابير معينة سيتم تحديدها واتخاذها للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يوردون الأسلحة إلى كييف، بعد تحليل شامل لتطورات الوضع».

في غضون ذلك استؤنفت حركة القطارات والسيارات على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة بعد أن دُمِر جزئياً السبت بسبب انفجار كبير قالت موسكو إنه ناجم عن شاحنة مفخخة. ويعد جسر القرم منشأة أساسية ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إن «حركة القطارات على جسر القرم استؤنفت بالكامل»، دون أن يحدد الوقت، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

في المقابل نشر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك تغريدة ساخرة بدا فيها وكأنه يعترف بوقوع هجوم أوكراني على الجسر، ليعود لاحقاً ويشير إلى «ضلوع روسي». واكتفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه مساء السبت بالإشارة إلى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا قائلاً «لسوء الحظ، كانت الأجواء غائمة في القرم»، دون التطرق إلى الانفجار.

وقالت لجنة التحقيق إنها تأكدت من هوية صاحب الشاحنة المفخخة، وهو من سكان منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، موضحة أن التحقيقات جارية. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا جدا بالقرب من بلدة باخموت الشرقية ذات الأهمية الإستراتيجية والتي تحاول روسيا السيطرة عليها. وقتل 17 شخصاً على الأقل أمس في قصف على مدينة زابوريجيا (جنوب أوكرانيا)، بعد ثلاثة أيام على وقوع ضربات خلفت 17 قتيلاً أيضا، وفق مصادر رسمية. وفي مؤشر إلى استياء النخبة الروسية من مجريات العمليات، أعلنت موسكو أنها عينت مسؤولا جديدا لقيادة «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، هو الجنرال سيرغي سوروفكين (55 عاما).

