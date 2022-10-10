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عربيات ودوليات

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الولايات المتحدة تخزن دواء «الحرب النووية»


واشنطن - الوكالات: أنفقت الولايات المتحدة قرابة 290 مليون دولار على حبوب مضادة للإشعاع تستخدم لإنقاذ الأرواح من التسرب الإشعاعي وحوادث الطوارئ النووية. وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أنها اشترت إمدادات من عقار «Nplate» من شركة «Amgen» كجزء من برنامج خاص بالولايات المتحدة للتأهب لحالات الطوارئ.
وتم تصنيع العقار لعلاج المرضى الذين يعانون من متلازمة الإشعاع الحاد الناتج عن التعرض لجرعة عالية من الإشعاعات التي تصل للأعضاء الداخلية خلال ثوانٍ. ولم تؤكد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية لوسائل إعلام ارتباط عملية شراء العقار بتصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطابه وتلميحه باللجوء إلى السلاح النووي في الحرب الأوكرانية.


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