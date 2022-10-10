إسرائيل تجرب «الضخ العكسي» من «كاريش» وواشنطن أبلغت بيروت «مسبقاً»

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عواصم - الوكالات: أعلنت شركة «إنرجيان» المشغلة لحقل كاريش الغازي ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ إلى المنصة، وذلك بعد إعلان إسرائيل عزمها تشغيل الحقل حتى من دون الاتفاق مع لبنان. وكانت الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن شركة «إنرجيان» صاحبة الامتياز في استخراج غاز حقل كاريش في البحر الأبيض المتوسط ستبدأ عملية الضخ التجريبي. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي عن بيان لشركة «إنرجيان»أن الإجراء يأتي لفحص جاهزية منظومة التوصيل البحرية بين المنصة وشبكة التوصيل على اليابسة. وفي حالة عدم وجود أعطال فنية، فيمكن استخراج الغاز في غضون أسابيع قليلة. وجاءت الخطوة بعد أن أعطت القيادات الأمنية في إسرائيل ضوءا أخضر للشركة لمباشرة فحص عملية الضخ التجريبي. بينما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جماعة قراصنة عراقية مدعومة من إيران اخترقت موقعي شركة «إنرجيان» وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية. وقال الموقع إن الهجوم عطل موقعي الشركتين ومواقع أخرى إسرائيلية، مشيرا إلى أن موقع شركة إنرجين عاد للعمل بعد الهجوم.

وفي بيروت افادت مصادر اعلامية بأن «لبنان تبلغ مسبقا من الجانب الاميركي انه خلال الأيام المقبلة سيحصل ضخ عكسي للغاز من البر الى البحر في إطار الاعمال التجريبية في حقل كاريش ويأتي هذا من باب التنسيق كي لا يحصل اي رد فعل باعتبار ان إنتاج الغاز لم يبدأ بعد».

وازانت التجربة مع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للبنان من أن إقدام حزب الله على أي عمل تخريبي أو هجوم لتعطيل بدء إسرائيل العمل واستخراج الغاز في حقل كاريش «سيكلف لبنان كله ثمنا باهظا وسيؤدي إلى تفكيكه» حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدما، حيث تم تبادل مسودات جديدة لمحاولة سد الفجوات المتبقية في الاتفاق. كما نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤول في الإدارة الأميركية أنه تم تبادل مسودات ونسخ جديدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الفجوات المتبقية. وذكر مصدر رسمي لبناني أن الاتصالات مستمرة منذ يومين مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ملف ترسيم الحدود. وأضاف المصدر أن الاتصالات تتم عبر دائرة الفيديو، وأن هناك حراكا جديا وتبادلا للأفكار مع الوسيط الأميركي، في محاولة لمعالجة كل الثغرات والتفاصيل المتعلقة بملف ترسيم الحدود.

