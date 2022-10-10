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عربيات ودوليات

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هجوم صاروخي «فاشل» على قاعدة أميركية في سورية


واشنطن - الوكالات: اعلن الجيش الأميركي ليل السبت الاحد أن قوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخا على قاعدة تستضيف قوات أميركية وقوات محلية شريكة في سورية لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار. وأضاف الجيش في بيان مقتضب أن الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سورية. وقالت القيادة المركزية للجيش الاميركي التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الاوسط «تم العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق». ولم تذكر القيادة المركزية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الفاشل.
يأتي ذلك بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هليكوبتر أميركية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرق سورية أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم «داعش» يوم الخميس. وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أميركية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.
وانتشرت القوات الأميركية لأول مرة في سورية خلال حملة إدارة الرئيس باراك أوباما ضد تنظيم «داعش» بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تسمى قوات سورية الديمقراطية «قسد». وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سورية أغلبهم في الشرق.
واتهمت واشنطن فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة ورسخت تلك الفصائل المدعومة من إيران وضعها في سورية أثناء قتالها لدعم الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.


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