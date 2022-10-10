واشنطن وطالبان تبحثان مكافحة «داعش خراسان»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية التقوا شخصيا مع مسؤول أمني أفغاني السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، للمرة الأولى منذ مقتل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري في يوليو الماضي.

وقالت الشبكة إن الوفد الأميركي ضم نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد كوهين والمسؤول عن الملف الأفغاني في وزارة الخارجية الأميركية توم ويست، في حين ضم الوفد الأفغاني رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق.

وقالت بيث سانر، النائبة السابقة لمدير المخابرات الوطنية والتي قادت تحليل شؤون أفغانستان في وكالة المخابرات المركزية الأميركية «إن طالبان تكافح من أجل منع هجمات «داعش» في خراسان، ما يجعلها تبدو عاجزة، لا سيما في كابول» وأضافت «من المرجح أن يوجه كوهين رسالة حازمة مفادها أننا سنقوم بمزيد من الضربات مثلما فعلنا ضد الظواهري إذا وجدنا أن أعضاء «القاعدة» في أفغانستان يدعمون العمليات التي تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها».

وتابعت «تشكل داعش خراسان الآن تهديداً أفغانياً داخلياً على طالبان وعلى الاستقرار الطائفي نظراً لتركيز «داعش» على قتل الشيعة ولكن هناك بعض المخاوف المعقولة من أن «داعش» قد يحول أنظاره في النهاية إلى التآمر الخارجي إذا كانت طالبان غير قادرة على احتوائه».

وكانت الإدارة الأميركية قد اتهمت الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان بانتهاكها لاتفاق الدوحة الموقع بين الجانبين في 29 فبراير 2020، الذي نص على اتخاذ طالبان إجراءات غير محددة لمنع الجماعات الأخرى (بما فيها تنظيم القاعدة) من تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها

