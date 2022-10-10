لابورتا: لا أحد سيوقف «السوبر ليغ»

دوليه

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة عن مشروع «السوبر ليغ» الذي يدعمه حتى الآن إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس. وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية «الكرة الأوروبية تعيش حالة سلبية من حيث الحضور وجذب متابعين جدد، إن الشباب الآن تجذبهم أمور أخرى». وتابع «إذا أضفنا إلى ذلك الأندية المملوكة للدول فإن هذا يخلق وضعا حساسا للغاية. كان من الخطأ أن يرغب المجلس السابق في منافسة أندية الدول». وأضاف «لا أحد سيوقف السوبر ليغ، لهذا السبب نحن ندعم المشروع، وسنعالج كل هذه المشاكل، وسنوفر منافسة أكثر جاذبية ونزاهة وتنافسية. إن الأندية ستتحكم في مصيرها وسنشرف نحن على تنظيم البطولة».

