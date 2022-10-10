صِدام مرتقب بين إيطاليا وإنكلترا في تصفيات «يورو 2024»

دوليه

سُحبت أمس في مدينة فرانكفورت الألمانية قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 «يورو 2024» والمقررة في ألمانيا. وأسفرت القرعة عن بعض الصدامات القوية في بعض المجموعات حيث وقعت منتخبات هولندا وفرنسا في المجموعة الثانية وإيطاليا إضافة إلى إنكلترا ضمن المجموعة الثالثة في إعادة لنهائي يورو 2020. وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا، اسكتلندا، النرويج، جورجيا، قبرص.

المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية أيرلندا، اليونان، جبل طارق.

المجموعة الثالثة: إيطاليا، إنكلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا.

المجموعة الرابعة: كرواتيا - ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا.

المجموعة الخامسة: بولندا، جمهورية التشيك، ألبانيا، جزر الفارو، مولدوفا.

المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، إستونيا.

المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيغرو، بلغاريا، ليتوانيا.

المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، كازخستان، أيرلندا الشمالية، سان مارينو.

المجموعة التاسعة: سويسرا، إسرائيل، رومانيا - كوسوفو، بيلاروسيا، أندورا.

المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة والهرسك، أيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنيشتاين.

وستقام النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو عام 2024.

