سيتي واصل انتصاراته

دوليه

تحولت الآلة الهجومية لمانشستر سيتي إلى شبح مخيف أمام خطوط دفاع خصومه. فبعد جاره مان يونايتد الذي ألحق به هزيمة نكراء الأحد الماضي، يأتي الدور أول من أمس على ضيفه ساوثمبتون الذي أمطر شباكه برباعية نظيفة. فيما استعاد توتنهام نغمة الانتصارات، وعاد بالنقاط الثلاث من أرض برايتون 1-0. وبشغف كبير للوصول إلى الشباك، يواصل مانشستر سيتي عبر آلته الهجومية عروضه التهديفية المثيرة، فأتخم شباك ضيفه ساوثمبتون برباعية نظيفة في المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي، ليتصدر الترتيب، في حين تابع توتنهام وتشلسي تقدمهما في الترتيب بتحقيقهما الفوز.

وكان سيتي قد ألحق بجاره مان يونايتد هزيمة نكراء 6-3 الأحد الماضي قبل أن يضيف خماسية نظيفة في شباك كوبنهاغن الدانماركي في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، فرفع رصيده من الأهداف في الدوري المحلي تحديدا إلى 33 هدفا في 9 مباريات أي بمعدل 3.6 في المباراة الواحدة. ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده في المركز الأول إلى 23 نقطة مقابل 21 لأرسنال. واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد خسارته دربي شمال لندن أمام أرسنال 1-3 الأسبوع الماضي وعاد بالنقاط الثلاث من أرض برايتون 1-0، علما أن الأخير كان انتزع تعادلا مثيرا من ليفربول في عقر دار الأخير 3-3 الأسبوع الماضي. وكان توتنهام قد اكتفى بالتعادل السلبي أيضا مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري الأبطال منتصف الاسبوع. ومرة جديدة لعب هداف توتنهام هاري كاين دور المنقذ لفريقه بتسجيل هدف المباراة الوحيدة إثر تمريرة من العاجي إيف بيسوما في الدقيقة 22. وحقق نيوكاسل فوزا ساحقا بدوره على برنتفورد 5-1. وقلب بورنموث تخلفه أمام ضيفه ليستر سيتي إلى فوز 2-1. وتختتم المرحلة اليوم بلقاء نوتنغهام فوريست مع أستون فيلا.

