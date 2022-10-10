دورتموند خطف تعادلاً مثيراً من بايرن

دوليه

خطف بوروسيا دورتموند تعادلاً مثيراً وقاتلاً 2-2 من ضيفه وغريمه بايرن ميونيخ اول من امس ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني.

وسجل للفريق البافاري ليون غوريتسكا 33، وليروي ساني 53، فيما وقع على هدف دورتموند الأول يوسوفا موكوكو 74.

وطرد الفرنسي كينغسلي كومان 90 بعد نيله الإنذار الثاني، ليعود بعدها الفريق الأصفر من بعيد ويسجل تعادلاً مثيراً عبر الفرنسي أنطوني موديست برأسية في الثواني الأخيرة 90+5.

بايرن ميونيخ يحتل المرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة وهو رصيد دورتموند أيضاً إنما يتأخر الفريق الأصفر إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.

وكان بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الأخيرة، في طريقه لتأكيد سطوته على لقاءات «كلاسيكر» ضد غريمه بوروسيا دورتموند وتحقيق فوزه الثامن تواليًا عليه في الدوري، لكنه اكتفى بنقطة واحدة.

وجاء التعادل بعد 7 هزائم لدورتموند تواليًا امام الفريق البافاري في دوري بوندسليغا، علمًا أن آخر فوز له على بايرن يعود إلى 10 نوفمبر عام 2018، بنتيجة 3-2.

وعمومًا، يتفوق بايرن في مجموع لقاءات الفريقين بعد أن التقيا 107 مرات، فحقق 52 انتصارًا مقابل 25 لمنافسه وتعادلا 30 مرة.

وبهذه النتيجة فشل أي من الفريقين في اعتلاء الصدارة بانتظار مباراتي أونيون برلين وفرايبورغ المتصدرين (17 نقطة) ضد شتوتغارت وفرايبورغ تواليًا (أقيمت أمس الاحد)، وبات رصيدهما 16 نقطة ليبقى بايرن ميونيخ ثالثا بفارق الاهداف عن دورتموند.

على ملعب «سيغنال ايدونا بارك»، دخل الفريقان المباراة للمرة الاولى ولم يكن احدهما في المركزين الاولين وذلك منذ 2013.

وعلى الرغم من البداية السريعة للفريقين، فإنهما لم يشكلا خطورة تذكر إلى أن نجح بايرن في افتتاح التسجيل من أول تسديدة له على المرمى.

قام السنغالي ساديو مانيه بهجمة مرتدة سريعة ومرر كرة بالكعب باتجاه جمال موسيالا الذي هيأها بإتقان الى ليون غوريتسكا ليسددها الاخير زاحفة من مشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس دورتموند (33).

لكن بايرن ميونيخ نجح في إضافة الهدف الثاني عبر جناحه لوروا سانيه الذي اطلق كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة لتخدع حارس دورتموند وتواصل طريقها إلى شباكه (54).

وقلص دورتموند، بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق يوسوفا موكوكو.

.وعوض موديست خطأه قبل دقائق، عندما انتزع التعادل في الثانية الأخيرة مستغلاً تمريرة عرضية للمدافع نيكو شلوتربرغ تابعها برأسه في المرمى من مسافة قريبة لينتزع فريقه نقطة ثمينة وسط فرحة لا توصف في المدرجات وتحديداً في مدرج الحائط الأصفر والأسود الشهير الذي يتجمع فيه الأنصار الشغوفون لدورتموند.

